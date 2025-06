Lufthansa erwartet Rückgang im US-Geschäft

Die Lufthansa-Gruppe blickt nach einem sehr erfolgreichen Sommerflugplan auf dem Nordatlantik mit vorsichtigem Optimismus in die kommenden Monate. „Wir werden in diesem Sommer mehr Gäste auf dem Nordatlantik an Bord begrüßen können als in den Jahren zuvor“, erklärte Konzernchef Carsten Spohr bei einem Auftritt vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf (WPV). Die Airline-Gruppe bietet aktuell rund 60 tägliche Flüge in die USA an.

Während das erste Quartal 2025 noch über dem Vorjahresniveau lag, rechnet Spohr im dritten Quartal mit einer abflachenden Nachfrage – insbesondere bei Flügen ab Deutschland.

Stärker bleibe dagegen der US-Markt, wo die Nachfrage robuster sei und höhere Ticketpreise erzielt würden. Daher plane die Lufthansa, künftig mehr Sitze gezielt in den USA zu vermarkten.

Turnaround-Programm im Zeitplan

Das laufende Konzern-Umbauprogramm verlaufe laut Spohr planmäßig. Ziel ist ein Ergebnisbeitrag von 1,5 Mrd. EUR bis 2026 und 2,5 Mrd. EUR bis 2028. Neben Effizienzsteigerungen setze Lufthansa dabei auch auf qualitative Investitionen – etwa in die Ausstattung der Langstreckenkabinen. Hochwertigere Sitze sollen künftig höhere Durchschnittserlöse ermöglichen.

Bei weiteren Flugzeugbestellungen zeigt sich der Konzern aktuell zurückhaltend. Auf der kommenden Pariser Luftfahrtmesse wird es laut Spohr keine neuen Ankündigungen geben. Mit rund 250 bereits bestellten Maschinen sei man am Limit dessen, was derzeit finanziell tragbar sei. Gleichzeitig laufe mit diesen Orders das größte Flottenmodernisierungsprogramm in der Geschichte des Konzerns. (APA / red)