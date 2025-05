Klagenfurt Airport: Paros-Charter startet in verkürzte Sommersaison

Am Samstag, dem 24. Mai 2025, startete der erste Charterflug der Saison vom Flughafen Klagenfurt auf die griechische Insel Paros. Durchgeführt wird die Verbindung wie gewohnt vom Griechenland-Spezialisten Springer Reisen, in Zusammenarbeit mit der Airline Avantiair. Der Flug wird jeweils samstags angeboten und bringt UrlauberInnen direkt auf die Kykladeninsel. Über einen kurzen privaten Schiffstransfer ist auch die benachbarte Insel Naxos bequem erreichbar – ideal für eine Inselkombination.

Verkürzte Saison

Ursprünglich war die Verbindung bis in den September geplant. Aufgrund eingeschränkter Slot-Kapazitäten am Flughafen Paros kann der Charter jedoch nur bis 19. Juli 2025 angeboten werden. Der letzte Flug ab Klagenfurt findet demnach am 12. Juli statt.

Andrea Springer, Geschäftsführerin von Springer Reisen, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, trotz der verkürzten Saison unseren Gästen auch heuer wieder ein Stück griechisches Lebensgefühl direkt ab Kärnten bieten zu können. Paros ist vor allem bei Griechen eine beliebte Alternative zu Mykonos. Der malerische Hafen von Naoussa zählt zu den ältesten und schönsten der Kykladen. Naxos ist etwas Besonderes. Wer hier Urlaub macht, kommt garantiert wieder.“

Fluginformationen im Überblick

Zeitraum: 24. Mai – 19. Juli 2025

24. Mai – 19. Juli 2025 Flugtag: Samstag

Samstag Fluggesellschaft: Avantiair (Dash8-Q400)

Klagenfurt - Paros: Abflug:14:20 Uhr / Ankunft: 18:05 Uhr

Abflug:14:20 Uhr / Ankunft: 18:05 Uhr Paros - Klagenfurt: Abflug: 10:30 Uhr / Ankunft: 13:35 Uhr

(red)