Etihad präsentiert neuen A321LR

Etihad Airways führt ab August 2025 den Airbus A321LR in ihre Flotte ein und setze damit laut Aussendung "neue Maßstäbe für Komfort und Service auf Kurz- und Mittelstrecken". "Der A321LR ist ein fantastisches Flugzeug, das unser Engagement für Luxus, Kundenerlebnis und Konnektivität unter Beweis stellt", sagt Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer von Etihad Airways. Das Flugzeug ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie „Journey 2030“, die eine Verdopplung der Flottengröße und eine Verdrei­fachung der Passagierzahlen vorsieht.​

Komfort in jeder Klasse

Der A321LR ist mit 160 Sitzen ausgestattet, darunter zwei First-Class-Suiten, 14 Business-Class-Sitze mit flachen Betten in 1-1-Konfiguration und 144 Economy-Class-Sitze. Die First-Class-Suiten bieten ein privates, geschlossenes Raumgefühl mit Schiebetür, vollständig flachem Bett, gehobenem Speiseangebot und maßgeschneiderten Designelementen. Die Business-Class-Sitze lassen sich zu 198 cm langen flachen Betten umwandeln und verfügen über 17,3-Zoll-4K-Bildschirme, Bluetooth-Kopfhörerkopplung und kabelloses Laden. Die Economy-Class-Sitze bieten 46,7 cm Breite, 13,3-Zoll-4K-Touchscreens und USB-Lademöglichkeiten.​

Weitere Services

Alle Kabinen sind mit Viasats fortschrittlichem, multi-orbit-fähigem WLAN-System ausgestattet, das Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s erreichen kann und von Gate zu Gate verfügbar ist. Gäste haben Zugang zu Streaming, Social Media, Surfen und Spielen an Bord, zusätzlich zu Live-Fernsehen in der gesamten Kabine.

Das First-Class-Erlebnis wird durch einen privaten Chauffeurservice, persönlichen Check-in, Zugang zur Etihad First Lounge und spezielle Ankunftsservices ergänzt.​

A321LR hebt ab August ab

Etihads erster A321LR nimmt am 1. August 2025 den Betrieb auf, wobei in diesem Jahr zehn Flugzeuge eingeflottet werden. Das Flugzeug wird vom Zayed International Airport in Abu Dhabi zu Zielen wie Algier, Athen, Bangkok, Chennai, Chiang Mai, Kopenhagen, Düsseldorf, Kolkata, Krabi, Medan, Mailand, Phnom Penh, Phuket, Riad, Tunis und Zürich fliegen. (red)