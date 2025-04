Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 17/18

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Beerdigung von Papst Franziskus im Vatikan:

Am morgigen Samstag, den 26. April 2025, wird der verstorbene Papst Franziskus im Vatikan in Rom beigesetzt. Die italienische Hauptstadt Rom bereitet sich auf rund 200.000 BesucherInnen vor. Wegen des erwarteten Andrangs wurden bereits große Monitore auf der zum Vatikan führenden Via della Conciliazione aufgebaut. Im Rahmen der Beerdigung ist mit erheblichen Einschränkungen im Stadtverkehr zu rechnen.

Königstag in den Niederlanden:

Ebenfalls am Samstag begehen die Menschen in den Niederlanden den Tag des Königs. Anlass ist der Geburtstag des regierenden Monarchen König Willem-Alexander. Im Rahmen der Feierlichkeiten ist landesweit mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen seitens der Behörden sowie möglichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Unabhängigkeitsfeierlichkeiten in Togo und Sierra Leone:

In Togo und Sierra Leone wird am Sonntag, den 27. April 2025, der Tag der Unabhängigkeit gefeiert. Togo ist seit 1960 von Frankreich unabhängig, Sierra Leone seit 1961 von Großbritannien. In beiden westafrikanischen Staaten ist im Rahmen der Feierlichkeiten mit Ausschreitungen zu rechnen, weshalb die örtlichen Behörden die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Reisende sind angehalten, Menschenansammlungen zu meiden.

Parlamentswahlen in Trinidad und Tobago:

In Trinidad und Tobago finden am Montag, den 28. April 2025, Parlamentswahlen statt. Beobachter erwarten ein knappes Rennen - weder die Nationale Volksbewegung (PNM) noch der Vereinigte Nationalkongress (UNC) wird in aktuellen Umfragen ein entscheidender Vorsprung bescheinigt. Im Hinblick auf die generell angespannte Lage in dem karibischen Inselstaat – das Land hat eine der höchsten Mordraten der Welt – rechnen die Behörden mit Protesten im Rahmen der Wahlen. Gewaltsame Zwischenfälle sind nicht auszuschließen.

Proteste in Valencia:

In der spanischen Metropole Valencia sind ebenfalls für Samstag Proteste angekündigt, um den Rücktritt des Regionalpräsidenten Carlos Mazon fordern. Hintergrund sind die tödlichen Überschwemmungen im Oktober vergangenen Jahres. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Landesweiter Generalstreik in Italien:

In Italien kommt es am Donnerstag, den 1. Mai 2025, voraussichtlich zu einem landesweiten Generalstreik. Im Falle des Arbeitskampfes ist mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Leben sowie im Verkehrswesen zu rechnen. Reisende sollten sich vor Urlaubsantritt über die Situation vor Ort informieren.

