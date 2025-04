Flughafen Innsbruck: Start in die Sommersaison

Während Korsika mit dem Vorarlberger Reiseveranstalter Rhomberg Reisen an diesem Wochenende den Beginn der Sommercharter-Saison einleitet, steigert sich das Angebot an Urlaubsflügen innerhalb der kommenden Wochen. Insgesamt 15 Sonnendestinationen umfasst das Sommerflugprogramm ab Innsbruck. Bisher verlaufe die Buchungssaison in den Tiroler Reisebüros gut, und so rechnet man am Flughafen mit einer positiven Entwicklung der Sommersaison.

Sommerflugprogramm 2025

Eine erfreuliche Erweiterung des Sommerflugprogramms stellt die neue Flugverbindung an die türkische Riviera - nach Antalya - dar. TUI Österreich bietet den Flug jeweils freitags einmal pro Woche ab 23. Mai an. Die Zielgebiete Kalabrien, Mallorca sowie die griechischen Destinationen Karpathos, Kos, Kreta und Rhodos vervollständigen das Flugangebot von TUI Österreich ab Innsbruck.

Der Tiroler Reiseveranstalter Idealtours bietet in diesem Sommer die griechischen Urlaubsregionen Kalamata, Kefalonia, Lesbos, Lefkas / Epiros und Chalkidiki sowie das Zielgebiet Kalabrien in Süditalien an. Christophorus Reisen ist der Spezialist für Sardinien, Stoll Reisen hat ein Mallorca-Produkt von Anfang Mai bis Anfang Juni ab Innsbruck im Programm. Dazu kommen in der aktuellen Saison Kurzketten nach Rhodos und Dalaman, die exklusiv über die Tiroler Seniorenvereinigungen buchbar sind.

Als Zielflughäfen für Städtereisen stehen über die Sommermonate Birmingham, Manchester und Edinburgh sowie ganzjährig London, Amsterdam und Wien zur Verfügung. (red)