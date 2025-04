Sandals: Fünf exklusive Erlebnisse für Paare

Die Sandals Resorts bieten exklusive Adults-only-Erlebnisse an den schönsten Orten der Karibik. Von Villen über dem Wasser bis zu romantischen Dinnern am Strand steht alles im Zeichen von Komfort, Privatsphäre und entspannter Atmosphäre.

Über dem Wasser schlafen

Im Sandals Royal Caribbean in Montego Bay, Jamaika, wohnen Gäste in Overwater Villas direkt gegenüber der privaten Insel Sandals Cay. Ausgestattet mit Glasboden, direktem Wasserzugang, persönlichem Butler-Service und In-Room-Dining bieten sie höchsten Komfort. Erreichbar ist das Resort mit dem hauseigenen Boot „Royal Duffy“.

Ein Tag auf einer Privatinsel

Nur eine kurze Bootsfahrt entfernt liegt Sandals Cay – mit ruhigen Stränden, balinesischen Daybeds, einem Thai-Restaurant, Swim-up-Bar und Spa. Auch Barefoot Cay, die vorgelagerte Insel des Sandals Royal Bahamian auf den Bahamas, bietet mit Beach Club, Restaurant und Spa eine exklusive Auszeit. Historisch bemerkenswert: Die Insel war einst Rückzugsort des Duke of Windsor.

Romantische Sunset Cruise

Eine Katamaranfahrt in den Sonnenuntergang zählt zu den Höhepunkten vieler Aufenthalte – etwa ab Montego Bay oder entlang der Küste von Curaçao. Im Sandals Royal Curaçao genießen Gäste bei der „Sunset Catamaran Cruise“ entspannte Stunden auf dem Wasser mit Ausblick auf Willemstad, karibischen Cocktails und Musik.

Candle Light Dinner am Strand

In allen 17 Sandals Resorts können Gäste ein privates Candlelight-Dinner direkt am Strand buchen – inklusive persönlichem Kellner, individuell abgestimmtem Menü und stilvoller Atmosphäre bei Sonnenuntergang. Besonders stimmungsvoll: das Sandals Grande Antigua an der Dickenson Bay. Die Dinner sind optional buchbar.

Spa-Momente mit Karibik-Feeling

In den Red Lane Spas treffen karibische Inhaltsstoffe auf moderne Anwendungen. Im Sandals Dunn’s River auf Jamaika sorgt das Blue Mountain Coffee Scrub für belebende Pflege. Ergänzt wird das Angebot durch CBD-Produkte von JACANA. Eine beliebte Anwendung ist die „Scents of Love“-Massage für Paare mit individuell wählbaren Duftprofilen. Spa-Behandlungen sind nicht im Aufenthalt inkludiert.

