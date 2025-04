Turkish Airlines feiert Start des Dreifach-Startbahnsystems

Mit dem erfolgreichen Start des „Triple Independent Runway Operations“-Systems am iGA Istanbul Airport – also drei unabhängige Start- und Landebahnen – feiert Turkish Airlines einen historischen Moment in der europäischen Luftfahrt. Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern, hoben am 17. April 2025 drei Maschinen der Airline gleichzeitig ab – ein eindrucksvolles Zeichen für die technische Leistungsfähigkeit und Kapazität des Flughafens. Die Premiere wurde im Rahmen eines feierlichen Events zelebriert. Unter den Anwesenden waren unter anderem der türkische Verkehrsminister Abdulkadir Uraloğlu, der Vorstandsvorsitzende von Turkish Airlines, Prof. Ahmet Bolat, sowie Vertreter der Flughafenbetreibergesellschaft iGA.

„Mit dem gleichzeitigen Start dreier Turkish-Airlines-Flugzeuge haben wir nicht nur eine Premiere für Europa geschaffen, sondern auch die Effizienz unseres Hauptdrehkreuzes erheblich gesteigert“, erklärte Prof. Ahmet Bolat. „Diese neue operative Kapazität ist ein strategischer Schritt auf unserem Wachstumskurs und bringt uns unserem Ziel näher, das Reiseerlebnis für unsere Gäste weiter zu optimieren.“

Mehr Flüge, weniger Emissionen

Durch die Einführung des neuen Systems steigt die stündliche Kapazität für Starts und Landungen am iGA Istanbul Airport von 120 auf 148 Flugbewegungen. Für Turkish Airlines bedeutet das kürzere Rollzeiten, weniger Verspätungen und eine deutlich verbesserte Pünktlichkeitsbilanz. Zudem trägt die effizientere Nutzung des Luftraums zur Reduktion von Emissionen bei – ein wichtiger Baustein in der Nachhaltigkeitsstrategie der Airline.

Das neue Startbahnsystem ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie von Turkish Airlines. Die Fluggesellschaft, die täglich mehr als 1.000 Flüge durchführt, setzt auf die kontinuierliche Optimierung ihrer betrieblichen Abläufe und die Stärkung ihrer Position als führender globaler Carrier. Dabei spielt der iGA Istanbul Airport als Heimatflughafen eine Schlüsselrolle – mit dem ehrgeizigen Ziel, künftig bis zu 200 Millionen Passagiere jährlich abzufertigen. (red)