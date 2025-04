Corendon Airlines feiert Jubiläum mit Passagieren an Bord

Die Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines steht vor einem bedeutenden Meilenstein: Am 12. April 2025 feiert das Unternehmen sein 20-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums werden Passagiere auf rund 80 Flügen ab 32 Flughäfen in Europa, darunter auch zwölf in Deutschland und Österreich, sowie Ägypten mit speziellen Aktionen über den Wolken überrascht. Tausende Reisende werden so Teil der Feierlichkeiten in luftiger Höhe.

Erfolgsgeschichte in zwei Jahrzehnten

Seit dem Erstflug am 12. April 2005 vom niederländischen Flughafen in Eindhoven an den damals neu eröffneten Istanbuler Flughafen Sabiha Gökçen hat sich Corendon Airlines zu einem festen Bestandteil des europäischen Ferienflugmarkts entwickelt und setzt ihren stabilen Wachstumskurs fort. Heute befördert die Airline jährlich rund 10 Mio. Passagiere und steuert über 50 Airports weltweit an. Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es mehr als 20 Abflughäfen zu beliebten Urlaubsregionen im Mittelmeerraum - beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Die moderne Flotte umfasst 31 Maschinen vom Typ Boeing 737-800 und Boeing 737 MAX 8.

Weitere Informationen zu Corendon Airlines unter: www.corendonairlines.com (red)