Le Boat: Hausbootferien mit Hund

Für viele HundebesitzerInnen ist der Urlaub ohne ihren vierbeinigen Begleiter keine Option. Doch nicht jede Reiseform eignet sich für Haustiere. Eine immer beliebter werdende Alternative dafür sind Hausbootferien, da diese sowohl für Menschen als auch für Hunde ein hohes Maß an Flexibilität, Naturnähe und Erholung bieten. Der Anbieter Le Boat stellt in 18 Fahrgebieten in Deutschland und Europa geeignete Routen und modern ausgestattete Boote zur Verfügung - und heißt Hunde ausdrücklich willkommen.

Vorteile für Hund und Halter

Ein Hausbooturlaub lässt sich einfach und ohne Bootsführerschein realisieren. Nach einer kurzen Einweisung können Reisende ihr Boot eigenständig steuern. Viele Le-Boat-Reviere sind per Auto erreichbar, was die Reise für Hund und Halter besonders stressfrei macht. Neben Deutschland zählen unter anderem das Elsass, Burgund oder Norditalien zu beliebten Fahrgebieten. Zu den Vorteilen eines Hausbooturlaubs mit Hund zählen:

Naturnahe Erlebnisse: Direkt an Deck oder an Land bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für Bewegung und Erkundung - ob entlang von Wiesen, Wäldern oder Badeseen.

Direkt an Deck oder an Land bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für Bewegung und Erkundung - ob entlang von Wiesen, Wäldern oder Badeseen. Reisen ohne lange Anfahrt: Viele Fahrgebiete liegen in der Nähe oder in Nachbarländern und sind ohne Flug oder lange Autofahrten erreichbar.

Viele Fahrgebiete liegen in der Nähe oder in Nachbarländern und sind ohne Flug oder lange Autofahrten erreichbar. Flexibler Reiseverlauf: Der Tagesablauf kann individuell an die Bedürfnisse des Hundes angepasst werden – mit ausreichend Pausen und Bewegungszeiten.

Der Tagesablauf kann individuell an die Bedürfnisse des Hundes angepasst werden – mit ausreichend Pausen und Bewegungszeiten. Ruhe und Privatsphäre: Anders als in Hotels oder Ferienanlagen bietet das Boot ein privates Umfeld ohne Trubel.

Anders als in Hotels oder Ferienanlagen bietet das Boot ein privates Umfeld ohne Trubel. Haustierfreundliche Ausstattung: Die modernen Boote verfügen über rutschfeste Böden, sichere Relings und ausreichend Platz für Mensch und Tier.

Weitere Infos

Das Verkaufsteam von Le Boat unterstützt gerne bei der Auswahl hundefreundlicher Routen und Bootsmodelle. In einigen Regionen gibt es spezielle Routenpläne mit tiergerechten Angeboten - darunter Hundestrände oder besonders geeignete Anlegeplätze.

Weitere Informationen unter: www.leboat.com (red)