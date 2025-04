Brand USA gibt budgetfreundliche Reisetipps

Eine Reise in die Vereinigten Staaten muss nicht teuer sein. Dutzende von Destinationen und Erlebnisse im ganzen Land sind erschwinglich oder teilweise sogar kostenlos. Von Küste zu Küste und von Stadt zu Stadt findet man in den USA unzählige Möglichkeiten, das Maximum aus dem Reisebudget zu holen. Hier die exklusiven Reisetipps von Brand USA die den Geldbeutel schonen, Reisende aber mit unbezahlbaren Eindrücken beschenken.

Abseits der Pfade reisen

Ein Umweg kann oft zu verborgenen Juwelen führen, die abseits der bekannten Routen liegen. Reisen in der Nebensaison bieten zudem Vorteile wie günstigere Flug- und Hotelpreise, weniger Menschenmassen und besseren Zugang zu Sehenswürdigkeiten. Der Herbst in San Francisco beispielsweise lockt mit mildem Wetter und weniger Andrang bei beliebten Attraktionen wie der Golden Gate Bridge und dem Pier 39.

Kostengünstig von A nach B

In Städten wie New York, San Francisco und Chicago bieten Tages- und Wochenkarten für den öffentlichen Nahverkehr unbegrenzte Fahrten innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Auch Amtrak-Strecken wie der California Zephyr bieten landschaftlich reizvolle Fernreisen. Die Alaska Railroad verbindet mit Zwischenstopps Ziele wie Anchorage und Talkeetna, und in Colorado sorgt der Bustang für günstige Fahrten in die Rocky Mountains. Während der Skisaison ist Amtrak für nur 19 USD pro Fahrt nach Winter Park Resort unterwegs.

Große Attraktionen für kleines Geld

In San Diego können Familien im Herbst von der Aktion „Kids eat, stay, and play for free“ profitieren, die kostenlose Eintritte und Mahlzeiten für Kinder bietet. Wer mehrere Nationalparks besuchen möchte, sollte den „America the Beautiful“-Pass für 80 USD erwerben, der Zugang zu über 2.000 staatlichen Erholungsgebieten gewährt.

Kostenlose Stadtrundgänge

Viele Städte bieten kostenlose geführte Touren, die von Einheimischen organisiert werden und interessante Einblicke in Geschichte und Kultur bieten. In Boston führt der Freedom Trail an 16 historischen Stätten vorbei, und in New Orleans gibt es eine Tour durch das historische French Quarter, die die Jazzkultur und Architektur der Stadt beleuchtet.

Sparsame kulinarische Erlebnisse

Frische Lebensmittel und lokale Produkte gibt es auf vielen Märkten. Der Farmers Market in San Luis Obispo ist ein beliebter Ort für frische Produkte und Streetfood, und der Riverside Arts Market in Jacksonville bietet frische Lebensmittel und Kunsthandwerk sowie Live-Musik.

Unterhaltung zum kleinen Preis

In Minneapolis kann der Northeast Minneapolis Arts District kostenlos erkundet werden, wo sich Kunststudios und Galerien befinden. Das jährlich stattfindende Art-A-Whirl-Festival ist ein weiteres Highlight.

Kostenfreie Naturerlebnisse

Der Red Rocks Park & Amphitheatre in Denver ist kostenfrei zugänglich, wenn keine Veranstaltungen stattfinden. Die Wanderwege rund um das Amphitheater bieten hervorragende Möglichkeiten, die Umgebung zu erkunden. In Martin County, Florida, sind die Strände jederzeit kostenfrei zugänglich.

Roadtrips für wenig Geld

Ein Mietwagen bietet Flexibilität für Reisen abseits der bekannten Routen, wie zum Beispiel entlang des Country Music Highway in Kentucky oder auf der legendären Route 66, die 2026 ihr hundertjähriges Jubiläum feiert.

Vor der Reise sparen

Frühbucher sichern sich oft die besten Preise, und auch flexible Reisedaten können helfen, günstiger zu reisen. Viele Hotels bieten ein kostenloses Frühstück, darunter Ketten wie Embassy Suites und Hampton Inn by Hilton. Für authentische Erlebnisse bieten Bed & Breakfasts mit hausgemachten Mahlzeiten eine lohnenswerte Alternative. (red)