TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs starten die Saison 2025

Die TOP-Ausflugsziele in Niederösterreich vereinen Natur, Kultur und Unterhaltung - von Burgen und Stiften über Thermen, Gärten und Ausstellungen bis hin zu Natur- und Tierparks sowie Genuss- und Erlebniswelten. Pünktlich zum Beginn der neuen Ausflugssaison wird das Angebot weiter ausgebaut: Neue Themenveranstaltungen und Ausstellungen bringen frischen Wind in das bereits vielfältige Portfolio. Eine Übersicht der aktuellen Highlights ist auf der Website www.top-ausflug.at sowie den Social-Media-Kanälen der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs verfügbar. Diese beliebten Freizeit- und Kulturdestinationen sind nicht nur wichtige Aushängeschilder des Tourismuslandes Niederösterreich, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Region.

Vielfalt, Qualität und Innovationskraft

Mit sieben Kategorien, 54 Attraktionen und nahezu sechs Millionen Gästen spielen die TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs auch in dieser Saison eine führende Rolle im heimischen Ausflugssegment. Die Mitgliedsbetriebe bieten eine Erlebnisvielfalt auf höchstem Niveau und zeichnen sich durch hervorragende Erreichbarkeit, erstklassige Infrastruktur, ausgezeichneten Service und ein abwechslungsreiches Veranstaltungsangebot aus. Zudem schaffen sie rund 2.500 attraktive Arbeitsplätze, in denen engagierte MitarbeiterInnen täglich ihre Dienste leisten. Ein zentrales Anliegen der strategischen Ausrichtung ist die Förderung von „Nachhaltigkeit“ und „Umweltbewusstsein“. Daher wurden neben den bestehenden 65 Qualitätskriterien in diesem Jahr zusätzlich 60 neue Anforderungen eingeführt, die die Mitgliedsbetriebe auf dem Weg in eine grüne Zukunft begleiten.

