Taufe der MSC World America in Miami

Die Taufe der MSC World America, dem neuen Flaggschiff und zweiten Schiff der World-Class-Flotte, markiert einen Meilenstein für MSC Cruises. Laut dem Kreuzfahrtunternehmen verspricht das Schiff eine neue Welt der Kreuzfahrt, da es innovative Locations, Entertainment-Highlights und kulinarische Konzepte vereint, die das typisch elegante europäische Flair von MSC Cruises mit nordamerikanischem Komfort kombinieren.

Die feierliche Taufe des Neubaus fand gestern Abend im MSC Miami Cruise Terminal statt, dem modernsten Kreuzfahrtterminal der Welt, und bot den geladenen Gästen ein spektakuläres Erlebnis mit Live-Entertainment, einem glamourösen Galadinner und atemberaubenden Drohnen- sowie Feuerwerk-Shows über der Skyline von Miami. Ein besonderes Highlight: Als Taufpatin fungierte Drew Barrymore, die - begleitet von Hollywood-Star Orlando Bloom - ganz nach Tradition jenen Mechanismus auslöste, der die Champagnerflasche am Bug des Schiffes zerschellen ließ.

Innovative Erlebnisse an Bord

Die MSC World America bietet eine Vielzahl innovativer Angebote und Erlebnisbereiche, die das Kreuzfahrterlebnis auf ein neues Niveau heben. Mit sieben unterschiedlichen Erlebnisbereichen, die jeweils eine eigene Atmosphäre und Ausstattung bieten, ermöglicht das Schiff den Gästen, ihre Reise individuell zu gestalten.

Zu den Highlights gehören 19 Restaurants, darunter das einzige Eataly-Restaurant auf See, sowie 18 Bars und Lounges. Familien finden im neu konzipierten Outdoor-Bereich „The Harbour“ zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, darunter einen Aqua Park, Spielplätze und eine spektakuläre Überwasserschaukel. Darüber hinaus bietet das Schiff mit der „World Promenade“ eine beeindruckende Outdoor-Flaniermeile und mit der „World Galleria“ ein lebendiges Zentrum mit Bars, Boutiquen und Restaurants.

Erste Kreuzfahrt & zukünftige Routen

Die MSC World America startet am 12. April 2025 zu ihrer ersten regulären Kreuzfahrt. Die Premierensaison wird in der Karibik verbracht, mit Heimathafen Miami. Die Passagiere können sich auf abwechselnde 7-Nächte-Routen freuen, die Stopps in Puerto Plata, San Juan, Costa Maya, Cozumel und Roatán umfassen, sowie einen Besuch der MSC Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve. (red)