Sunny Cars: Analyse zum Mietwagenmarkt März 2025

Trotz der bevorstehenden Osterfeiertage Mitte April ist der durchschnittliche Mietwagenpreis im März leicht gesunken. Demnach lagen die Kosten im Februar 2025 noch bei 477 EUR, im März fielen diese dann auf 456 EUR, wie die aktuelle Analyse von Sunny Cars ergab. Verglichen mit dem Vorjahr - in dem jedoch die Osterferien auch früher lagen - lässt sich dennoch ein leicht gestiegenes Preisniveau von 6% feststellen. Auch die Anzahl der Buchungen stieg leicht - so verzeichnete Sunny Cars laut eigenen Angaben 7% mehr Buchungen als im Februar 2025.

Details zur Preisentwicklung

Im März zahlten Reisende durchschnittlich 456 EUR für ihren Ferien-Mietwagen, insgesamt 26 EUR mehr als im März vergangenen Jahres. Für die aktuelle Saison lässt sich jedoch ein moderater Preisabfall von Februar 2025 um durchschnittlich 21 EUR sowie ein anhaltend stabiles Preisniveau ohne signifikante Schwankungen erkennen.

Top-Zielgebiete im März

Die Top Fünf der Urlaubsziele für Mietwagenferien bleiben seit Februar 2025 unverändert. Gab es im Jänner noch ein Fernreiseziel unter den ersten drei Plätzen, gewinnen nun - wie üblich um diese Jahreszeit - die Mittelmeerziele an Bedeutung. Ein Grund hierfür sind die anstehenden Osterferien, die in diesem Jahr erst in der zweiten April-Hälfte liegen, sowie die zunehmenden Planungen des Sommerurlaubs.

Ranking der Top-Zielgebiete:

Spanien Portugal Griechenland Italien USA

Starke Osterbuchungen

Gleich ein Viertel aller im März 2025 getätigten Buchungen bezogen sich auf den Abreisemonat April. „Der Grund hierfür ist simpel: die Osterfeiertage sind Mitte des Monats und viele Regionen und Bundesländer starten ihre zweiwöchigen Osterferien“, kommentiert Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Hier zeigt sich wieder, wie kurzfristig sich viele Reisende für einen Mietwagen entscheiden. Ihnen gegenüber steht jedoch weiterhin eine große Gruppe von Frühbuchenden, die sich schon jetzt um die Planung ihrer Sommerferien mit Mietwagen kümmern. Denn weitere 35% der März-Buchungen gelten schon für Anmietungen von Juni bis September 2025.“ (red)