Oceania Cruises präsentiert Tropen & Exoten Kollektion 2026/27

Mehr als 120 sorgfältig zusammengestellte Kreuzfahrten mit einer Dauer von einer Woche bis hin zu ausgedehnten Expeditionen von bis zu 244 Tagen stehen in der Saison 2026/27 bereit. Im Fokus der neuen "Tropen & Exoten"-Routen - ob diese nun nach Afrika, Asien, Australien, in die Karibik, Südamerika oder den Südpazifik führen - stehen dabei insbesondere abgelegene Häfen und kulturelle Höhepunkte. Buchbar sind die neuen Reisen ab dem 9. April 2025.

Höhepunkte der neuen Kollektion

Karibik, Panamakanal & Mexiko: Mehr als zwei Dutzend Reisen an Bord von Oceania Marina, Oceania Vista und Oceania Allura bieten eine große Auswahl an Kreuzfahrten zu den wichtigsten Reisezielen sowie zu besonderen Inseln wie St. Kitts, Bonaire und Guadeloupe.

Südamerika: Die Oceania Insignia begibt sich 2027 auf ihre Abschiedstournee durch Südamerika, wobei sie sowohl pulsierende Städte wie Rio de Janeiro als auch malerische Küstenregionen und beeindruckende Naturwunder wie den Amazonas und Patagonien ansteuert.

Asien & Afrika: Die Oceania Riviera, Oceania Nautica, Oceania Sirena und Oceania Vista bieten Reisenden eine Auswahl von knapp 30 Kreuzfahrten zwischen neun und 24 Tagen um die beiden größten Kontinente zu erkunden. Die Routen führen unter anderem von Hongkong und Singapur über die Inseln Boracay und Puerto Princesa bis hin zu den Wüstenstädten der Vereinigten Arabischen Emirate und abgelegenen Häfen in Westafrika.

Südpazifik, Australien & Neuseeland: An Bord der Oceania Riviera und Oceania Vista können Reisende unter anderem Inseln im Südpazifik, die Maori-Kultur sowie Neuseelands Landschaften oder auch das Great Barrier Reef und Weingüter in Australien erkunden.

Grand Voyages & World Cruise

Darüber hinaus stehen KundInnen fast 30 Grand Voyages mit 17 bis 68 Tagen zur Auswahl, um eine bestimmte Region eingehender zu erkunden oder sogar mehrere Kontinente miteinander zu verbinden. Für noch längere Reisen bietet Oceania 2027 eine 180-tägige Weltreise von Miami nach London an. Weitere Optionen sind eine 244-tägige Reise nach New York und eine 127-tägige nach Doha, die alle am 6. Jänner 2027 beginnen.

Weitere Infos unter: www.oceaniacruises.com (red)