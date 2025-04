MSC: Offizielle Eröffnung des neuen Terminals in Barcelona

Nach dem das neue Terminal bereits am 17. Februar 2025 in Betrieb genommen wurde, folgte nun die offizielle Eröffnung im Rahmen einer feierlichen Zeremonie. Pierfrancesco Vago sagte dazu: „Das neue Terminal ist nicht nur eine Investition in moderne Hafeninfrastruktur, sondern unterstreicht auch unsere Unterstützung für die Strategie der Stadt hin zu einem ausgewogeneren und nachhaltigeren Tourismusmodell. Gleichzeitig schafft es positive wirtschaftliche Impulse für die Region. Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel mit dem Hafen von Barcelona. Ab sofort können unsere Gäste von MSC Cruises und Explora Journeys die Vorzüge dieser innovativen und nachhaltigen Kreuzfahrtanlage erleben.“

Festlichen Einweihungsfeier

Das neue Kreuzfahrtterminal wurde von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (RBTA) entwickelt und sei, wie MSC mitteilte, "ein Zeichen für das langfristige Engagement der MSC Group für Barcelona und ihrer Vision für die Zukunft". Das hochmoderne Gebäude zeichne sich durch Innovation und Desing aus und wird künftig sowohl Schiffe von MSC Cruises als auch von Explora Journeys abfertigen.

Zu den Würdenträgern, die an der festlichen Einweihungsfeier teilnahmen, gehörten Jose Antonio Santano Clavero, Staatssekretär für Verkehr und nachhaltige Mobilität der spanischen Regierung, Carlos Prieto, der Delegierte der Zentralregierung, Jordi Valls, vierter stellvertretender Bürgermeister für Wirtschaft, Steuern, Wirtschaftsförderung und Tourismus, Albert Dalmau, Ministerpräsident von Katalonien, und Jose Alberto Carbonell, Präsident des Hafens von Barcelona. Ebenfalls anwesend waren neben Pierfrancesco Vago, Executive Chairman der Kreuzfahrtsparte der MSC Group, auch Gianluca Suprani, SVP Global Port Development bei MSC Cruises, und Anna Nash, Global President von Explora Journeys. (red)