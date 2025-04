Explora Journeys: Kostenloses Suite-Upgrade bei Buchung bis Juni

Das Angebot "Upgrade Your Ocean" gilt für eine Vielzahl an Reisen mit den Schiffen Explora I, II und III. Darunter Routen im Mittelmeer und in Nordeuropa, ebenso wie Reisen nach Grönland und Neuengland oder aber auch in der Karibik. Das Upgrade ist bereits im angezeigten Preis berücksichtigt; zudem wird die Anzahlung auf 15% reduziert.

Weitere Details

Das Angebot gilt bis 3. Juni 2025 und kann mit verschiedenen Ermäßigungen und Programmen kombiniert werden, darunter der Explora Early Booking Benefit, „Journey Together“-Programme und weitere Vorteile für Familien, Gruppen oder wiederkehrende Gäste.

Ausnahmen: Das Angebot gilt nicht für bestimmte Reisen, darunter Pakete zum FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO.

Weitere Informationen unter: www.explorajourneys.com (red)