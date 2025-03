Frühlingsgefühle Miami & Miami Beach

Die „Miami Attractions & Museum Months“, die von April bis Mai stattfinden, bieten kulturreiche kostenlose Museumstage, „zwei-für-eins-Eintritte“ und ermäßigte Preise für aufregende, familienfreundliche Erlebnisse zu Land und zu Wasser. Auch neue Hotels und kulinarische Stars machen die Saison besonders.

Die neusten Hotels

Erst in diesem Monat eröffnet, lockt das Andaz Miami Beach mit seinem Art-déco-Stil und der besonderen Lage. Die Strandpromenade ist mit Sitzsäcken, Hängematten und Daybeds ausgestattet und zieht besonders ein Nachtleben liebendes Publikum an. Das neue Iberostar Waves Berkeley Shore in South Beach befindet sich in einem Art-Déco-Gebäude aus den 1940er Jahren und bietet einen Rooftop Pool und Blicke auf die Stadt von den privaten Balkonen. Das Boutique-Hotel Iberostar Waves Miami Beach richtet sich mehr an Familien und Geschäftsreisende. Wer im Urlaub seine Frühlingsgarderobe auffrischen möchte, kann im The Hotel At The Moore einchecken, das im luxuriösen Einkaufszentrum Miami Design District liegt. Das kürzlich eröffnete Boutiquehotel mit nur 13 luxuriösen Suiten ähnelt einer Privatresidenz und bietet Zugang zu einem hauseigenen Club und dem Restaurant Elastika.

Neue kulinarische Hot Spots

In italienischen Vorzeige-Restaurants wie Donna Mare Italian Chophouse in Mid Beach und Rosemary's in Wynwood liegt der Fokus besonders auf dem Geschmack und der Präsentation der Speisen. Das Claudie in Brickell entführt zum europäischen Nachbarn an die französische Riviera während das La Grande Boucherie in South Beach traditionelle französische Küche zelebriert.

Wyn Wyn im Hotel Arlo Wynwood setzt auf frische, nachhaltige Küche. Bei einem Besuch des Bayside Marketplace in Downtown, lohnt sich ein Abstecher ins La Canita mit seiner kubanischen und karibischen Gastronomie. Das neueste Juwel im Norden Miamis, das Mutra, bietet eine kühne „Farm-to-table“ Interpretation der koscheren Küche von Chefkoch Raz Shabtai, der levantinische, galiläische und baladische Einflüsse mit modernen Techniken verbindet. Das Restaurant lockt mit kreativen Gerichten, ausgewählter Musik und einer offenen Küche für ein multisensorisches Erlebnis.

Neue Attraktionen

Escape-Room-Fans können ihren Verstand und ihre Detektivfähigkeiten in mehreren immersiven Erlebnissen bei Escapology im CityPlace Doral testen oder wie ein Astronaut im neuen Zero-Gravity-Raum im illusionistischen Paradox Museum Miami in Wynwood fliegen. Im Pérez Art Museum Miami eröffnet am 31. Mai die Ausstellung „The Days That Build Us“, eine Sammlung von Videoarbeiten von Künstlern, die sich mit den menschlichen Erfahrungen beschäftigen, die die Identität formen und sie ausmachen. Die Ausstellung ist bis zum 2. Juni zu sehen.

Musikliebhaber können es sich in der Living Room Bar des W South Beach Hotels gemütlich machen und der wöchentlichen Live-Musik lauschen, darunter Yacht-Rock, gefühlvoller Blues und Country. Der neu restaurierte Hobie Island North Beach Roadway, der mit einem geschützten Fahrrad- und Fußgängerweg wiedereröffnet wurde, führt entlang der Uferpromenade und bietet einen schönen Blick auf die Skyline von Miami. (red)