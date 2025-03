Großbritannien: Kein ETA bei Durchreise

Demnach wird für die Durchreise durch das Vereinigte Königreich kein ETA benötigt, wenn die Grenzkontrolle nicht passiert wird. Dieser „airside transfer“ („luftseitige Transfer“) ist nur innerhalb der Terminals 3 und 5 realisierbar. Wird der Flughafen gewechselt, brauchen Reisende eine ETA.

Dazu Werner Marschall, Präsident von Visit USA Österreich: „Ich empfehle dennoch allen Passagieren, mit ETA für Großbritannien zu reisen. Wenn irgendetwas schiefläuft – kein Strom, Unwetter, Verspätung oder sonst was – und man hat kein ETA, kann man den Transitbereich nicht verlassen und darf nicht ins Land einreisen.“

Beantragung der ETA

Eine elektronische Einreisegenehmigung ist ab 2. April 2025 Voraussetzung für die Einreise in das Vereinigte Königreich. Der Reisepass alleine recht dann nicht mehr aus, um in das Land zu dürfen. Vorerst soll diese umgerechnet ca. 12 EUR kosten. In den kommenden Monaten soll der Preis dann auf umgerechnet 19 EUR erhöht werden.

Für die Beantragung empfehle das britische Innenministerium die eigene App. Neben der Beantwortung der Sicherheitsfragen und Angaben zu Adresse und Arbeitsplatz muss ein Foto des Reisepasses und für alle im Alter von über neun Jahren ein Foto des Gesichtes hochgeladen werden. Wer kein dafür geeignetes Handy hat, kann auch einen Computer und die entsprechende Internetseite benutzen.

Eine erfolgreich beantragte ETA berechtigt dann zu mehreren Reisen und Aufenthalten von bis zu sechs Monaten in einem Zeitraum von zwei Jahren. Der Reisepass muss in dieser Zeit gültig sein. Mehr Infos und Beantragung: www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta (APA / red)