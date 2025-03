Kenia: Gute Ergebnisse und neue Abenteuer

Nach den innerafrikanischen Reisen war Europa mit gut 680.000 Ankünften Kenias wichtigster internationaler Quellmarkt. Rund 30% aller Ankünfte kamen aus Europa, allen voran aus Großbritannien, Deutschland, Italien und Frankreich. Mit einem Zuwachs von rund 28% trug Europa zudem überdurchschnittlich stark zum Gesamtwachstum des Landes bei. Im aktuellen Jahr plant das Kenya Tourism Board (KTB) die Drei-Millionen-Marke bei den internationalen BesucherInnen zu knacken.

Neue Abenteuer in unbekannten Regionen

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt das KTB auf die Positionierung Kenias als Ganzjahresziel für vielseitige Erlebnisse. So sollen neben Badestränden, Masai Mara, Tsavo- und Amboseli-Nationalpark unbekanntere Naturschauplätze in den Vordergrund rücken und unter anderem das Segment der Abenteuerreisen ausgebaut werden. Zu diesem Zweck wurde der National Adventure Product Club ins Leben gerufen. Er soll Schlüsselakteure zusammenbringen und neue, nachhaltige Abenteuer-Programme schaffen, die in ihrer Umsetzung ein aktives Zusammenwirken mit lokalen Gemeinschaften anstreben. Erste Programme wurden bereits lanciert im Bereich Geländelauf, Trekking, Wüstentouren, Radreisen durch die Savanne, Rad-Bergtouren am Mount Kenya, Tauchen, Sportfischen und Skydiving. Weitere Angebote sind Aktuell in Planung. (red)