nicko Cruises: Weihnachten und Silvester auf der Seine

Die Weihnachtszeit lässt sich vom 19. bis 27.Dezember 2025 mit allen Sinnen erleben, wenn die Reise durch charmante Orte führt, die Schlösser entlang der Route sich in stimmungsvolle Dekoration gehüllt haben und das festliche Ambiente auch an Bord spürbar ist. Genussvoll und romantisch wird es bei der Silvesterreise vom 27. Dezember 2025 bis 3. Jänner 2026. Den Jahreswechsel in der Stadt der Liebe zu erleben, ist dabei ein besonderes Erlebnis.

Weihnachten in Paris

In der Metropole Paris entfaltet sich in der Weihnachtszeit ein ganz besonderes Flair: Prachtvoll beleuchtete Straßen, historische Bauwerke und das UNESCO-Weltkulturerbe der Seine-Ufer machen die Stadt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Sehenswürdigkeiten, wie der Eiffelturm, der Triumphbogen, die Kathedrale Notre-Dame und die Champs-Élysées, treffen auf weihnachtliche Highlights, wie z. B. die festlich geschmückten Schaufenster der Galeries Lafayette und der Weihnachtsmarkt in den Tuilerien. Der Winterzauber setzt sich fort mit einem Besuch im Schloss Vaux-le-Vicomte, wo sich das barocke Anwesen dank prächtiger Dekoration und kunstvollen Licht-Inszenierungen in eine zauberhaft geschmückte Märchenwelt verwandelt. Das Château de Chantilly begeistert mit seiner beeindruckenden Architektur und weitläufigen Parkanlagen. Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste auf einem Ausflug zu einer Cidrerie in der Region Les Andelys. Vor der mittelalterlichen Kulisse des Klosters St. Wandrille in Caudebec-en-Caux können sich die Gäste bei gregorianischen Chorälen auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen lassen.

Den Heiligabend feiern die KreuzfahrerInnen in Rouen. Hier haben die Reisenden bei einem Stadtrundgang die Möglichkeit, den Weihnachtsmarkt individuell zu besuchen. An Bord versetzen Gastkünstler mit ihrem Programm „Weihnacht lacht“ ihre Gäste in humorvolle Stimmung.

Jahreswechsel auf der Seine

Die Route der „Seine Comtesse“ führt zunächst durch die Region rund um Les Andelys, die durch ihre idyllische Landschaft, ihre charmanten Dörfer und eine traditionsreiche Genusskultur besticht. Rouen, einst von Victor Hugo als „Stadt der hundert Kirchtürme“ bezeichnet, lebt von spannenden Kontrasten zwischen Geschichte und Moderne. Gregorianische Choräle dargeboten in der mittelalterlichen Kulisse des Klosters St. Wandrille machen diesen Ausflug zu einem eindrucksvollen Erlebnis. Den Vormittag des 31. Dezembers verbringen die Reisenden in Conflans-Sainte-Honorine. Bei einem Spaziergang durch die Stadt mit ihrer maritimen Tradition bietet sich ein Besuch des Schifffahrtsmuseums an.

Wenn die letzten Stunden des Jahres angebrochen sind, legt das Kreuzfahrtschiff in Paris an. Im eleganten Ambiente des Schiffes begrüßen die Gäste das neue Jahr mit einem feierlichen „Bonne année!“. Der Neujahrstag steht ganz im Zeichen der Kulinarik: Eine Lesung über die französische Kochlegende Paul Bocuse entführt in die Welt des Genusses und bei der abendlichen Weinverkostung klingt der Abend ganz entspannt mit einem feinen Tropfen aus. Viel Zeit zum Entdecken, haben die Gäste auch zum Ausklang der Silvesterreise in der französischen Metropole. Eine Stadtrundfahrt offenbart die gesamte Bandbreite an Sehenswürdigkeiten, die Paris für Menschen aus aller Welt so attraktiv macht. (red)