Streik: FH Brüssel streicht für kommenden Montag alle Abflüge

„Wir erwarten an diesem Tag erhebliche Störungen des Flughafenbetriebes", teilte der Flughafenbetreiber am Montag mit. Auch einige ankommende Flüge fallen demnach aus. Betroffene Passagiere würden von den Fluggesellschaften informiert, teilte der Flughafenbetreiber weiter mit. Das Unternehmen rief dazu auf, am kommenden Montag nicht zum Flughafen zu kommen. Dort wollen den Angaben zufolge große Teile des Personals an den Sicherheitskontrollen und der Gepäckabfertigung streiken.

Landesweite Streiks

Belgische Gewerkschaften haben für den 31. März zu landesweiten Streiks aufgerufen. Sie wenden sich gegen die Pläne der seit Februar amtierenden Regierung. Diese will die Renten unter anderem von Bahnmitarbeitern, Polizisten und Lehrern kürzen. Die Proteste richten sich daneben auch gegen andere Einsparungen im öffentlichen Dienst und Leistungskürzungen für Sozialhilfeempfänger. (APA/red)