Neue Attraktionen für Las Vegas

Die nach eigenen Angaben größte und dynamischste Formel-1-Attraktion Nordamerikas wird am 29. März 2025 in Las Vegas eröffnet. In Zusammenarbeit mit Round Room Live wird diese Attraktion auf dem 39 Hektar großen Grand Prix Plaza angesiedelt sein und die meiste Zeit des Jahres auf mehr als 100.000m² adrenalingeladene Unterhaltung in drei kostenpflichtigen F1-Attraktionen bieten. Dazu gehört F1 X, ein interaktives Formel-1-Erlebnis, das eine technologiegestützte Reise durch eine hochmoderne 4D-Ausstellung mit Artefakten, F1-Autos und Aktivitäten bietet, bei denen die BesucherInnen ihr eigenes virtuelles F1-Auto entwerfen und es auf der virtuellen Strecke testen können; F1 DRIVE ist eine F1-Kart-Attraktion, die auf einem Teil der Rennstrecke des Las Vegas Strip stattfindet, bei der die Gäste die Geschwindigkeit, den Anblick und die Geräusche der Formel 1 in Hochleistungskarts mit von der Formel 1 inspirierten Funktionen wie einem LED-Lenkraddisplay und der DRS-Technologie erleben können. F1 HUB - das Herzstück des Grand Prix Plaza mit F1 SIMS – bietet unter anderem einem F1-Flagship-Store und ein gehobenes Angebot an Speisen und Getränken.

Burning Man kommt in die Stadt

Las Vegas wird um eine weitere Attraktion reicher, denn AREA15, das immersive und erlebnisreiche Kunst- und Unterhaltungsviertel, kündigt an, dass eines der ikonischsten großformatigen Kunstwerke von „Burning Man“-Festival - die berühmte Boeing 747 - jetzt im erweiterten Viertel zu sehen ist. Mit einer Länge von 150 und einer Breite von 60 Fuß wird die Boeing 747 zu einem Cocktail- und Essenserlebnis umgestaltet. Mit einer zukünftigen Kapazität von mehr als 1.300 Gästen wird die umfunktionierte 747 eine aufsehenerregende Ergänzung der AREA15-Sammlung von kunstinspirierten Attraktionen werden. Aufbauend auf dem Schwung von Universal Horror Unleashed, Meow Wolf's Omega Mart und dem Museum of Ice Cream, unterstreicht die Boeing 747 den Fokus der AREA15: eindringliche Kunst und erlebnisreiche Unterhaltungsangebote. News dazu soll es in Kürze geben. (red)