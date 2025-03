AIDAdiva: Modernisierungen abgeschlossen

Nach einem siebenwöchigen Werftaufenthalt vom 3. Februar bis 21. März 2025 in der französischen Chantier Naval Werft in Marseille präsentiere sich AIDAdiva nun in neuem Glanz: Von der Technik, über modernisierte Kabinen, neue Restaurants bis zum erweiterten Entertainment-Angebot wurde AIDAdiva von Grund auf modernisiert und überarbeitet, so die Reederei.

Viel Neues im Gästebereich

Im Zuge der Modernisierung seien rund 300 Hauptprojekte sowie zahlreiche weitere Einzelmaßnahmen geplant, koordiniert und umgesetzt worden. Mehrere Tausend Werftarbeitende und SpezialistInnen, darunter über 170 verschiedene Ausbaufirmen, sowie die Crew von AIDAdiva hätten in den vergangenen sieben Wochen gemeinsam angepackt, um das Projekt zum Erfolg zu führen.

Eine der größten Umbaumaßnahmen stellte die Renovierung aller Gästekabinen dar: Baldachine, Teppiche und Vorhänge wurden umgestaltet und das Farbkonzept auf helle, moderne Töne angepasst. Neue Stühle und Sofas sorgen in den Balkonkabinen für einen modernen Look. Gleichzeitig wurden einige Kabinen von einer 3er auf eine 4er-Belegung erweitert, um weitere Optionen für Familien zu schaffen. Am Heck entstanden sechs neue, familienfreundliche Suiten mit eigenem Sonnendeck. Diese sind in Wohn- und Schlafbereich mit Doppelbett aufgeteilt, wobei die ausziehbare Couch im Wohnraum weitere Schlafplätze ermöglicht. In einigen Suiten ist nun eine 5er-Belegung zzgl. Babybett möglich. Gäste der Suiten haben darüber hinaus Zugang zu neuen exklusiven Rückzugsorten –dem Sky Deck und der Rossini Lounge.

Neue Kulinarik-Konzepte

Neue Restaurant- und Barkonzepte erweitern nun das kulinarische Angebot: französische Spezialitäten im neuen Restaurant French Kiss oder im French Kiss Bar & Bistro, asiatische Küche im East Fusion, spanische Snacks an der Tapas Bar oder maritime Köstlichkeiten im Yachtclub Restaurant. Mit der Panorama Bar, der Eisbar, Tokyo Bar und Lanai Bar sind weitere neue Outlets hinzugekommen.

Das Theatrium erhielt einladende Sitzgelegenheiten, unter anderem mit Rückenlehnen rund um die Bühne auf Deck 9, und ein überarbeitetes, harmonisches Farbkonzept. Modernste Technik für Sound, Licht und Bühnensteuerung wurde verbaut für ein noch intensiveres Show-Erlebnis.

Zusätzliche Wellness-Suiten

Der Spa-Bereich wurde runderneuert und an das Organic Spa Konzept angepasst. Gästen stehen zwei zusätzliche Wellness-Suiten zur Auswahl, die mit privater Whirlpoolwanne, eigener Sauna und Wasserbett ausgestattet sind. Der Hair Spa erhielt ein neues Design und wird durch einen Nail Spa ergänzt. Ein neues Highlight erwartet Kids auf Deck 14. Vor dem Sportaußendeck ist ein Fun Park mit einem 7,50 Meter hohen Kletterturm, einer Rutsche und spannenden Höhlen entstanden. Auch der Kids Club wurde für die jüngsten Gäste neugestaltet.

Modernisierte Technik und Innovationen

Neben den Neuerungen in den Gästebereichen seien zahlreiche technische und nachhaltige Maßnahmen umgesetzt worden. Über 45.700m² Teppich seien erstmals nicht entsorgt, sondern einer weiteren Verwendung zugeführt, neuer, bereits recyclefähiger Teppich wurde in Gäste- und Crewbereichen verlegt worden. Eine neue Umkehrosmose-Anlage optimiere die Eigenproduktion von Frischwasser aus Meerwasser; ein innovativer Solid Waste Processor zerkleinere nun Abfälle und reduziere deren Volumen um bis zu 95%. Im Unterwasserbereich seien knapp 9000m² Schiffswand mit rund 17.500 Liter eines komplett neuen biozidfreien Anstrichs der neuesten Generation versehen worden, der den Reibungswiderstand erheblich verringern soll, während ein modernes, energieeffizientes LED-Beleuchtungssystem den Energiebedarf weiter reduziere, schreibt die Reederei weiter.

Auftaktreise mit Stargast Clueso

AIDAdiva feiert ihr Comeback mit einer besonderen Premierenreise vom 23. bis 30. März 2025. Unter dem Motto „NEU VERLIEBEN in AIDAdiva“ startet das Schiff zu einer siebentägigen Mittelmeerreise. Stargast Clueso wird an Bord ein exklusives Konzert geben und die Wiedereröffnung des modernisierten Schiffes musikalisch begleiten. Es folgen zwei weitere Reisen ab Rom/Civitavecchia entlang der italienischen Küste und Malta. Ziele wie Valletta, Syrakus oder Catania, Palermo, Neapel und Olbia stehen auf dem Programm.

Anschließend geht es für AIDAdiva in ihr Sommer-Fahrtgebiet: Ab Warnemünde werden Reiseziele an der Ostsee und in Norwegen angeboten. Im Herbst startet AIDAdiva erstmals eine Weltreise: Vom 10. November 2025 bis 23. März 2026 geht es in 133 Tagen ab Hamburg auf ein XXL-Abenteuer zu fünf Kontinenten und durch 27 Länder. Dabei werden erstmals auf einer AIDA-Weltreise Ziele an der Ost- und Westküste der USA und Japan angelaufen; Silvester werde auf Hawaii gefeiert, so AIDA Cruises. (red)