Geht’s noch? Vier verrückte Veranstaltungen

Texas: Steak bis zum Abwinken

Die Big Texan Steak Ranch in Amarillo, Texas, ist berühmt für ihre 72-Ounce-Steak-Challenge. Teilnehmende müssen ein riesiges, ca. zwei Kilogramm schweres Steak sowie eine Beilage aus Shrimps-Cocktail, Salat, Brötchen und Ofenkartoffel innerhalb von 60 Minuten komplett aufessen. Wer es schafft, bekommt die Mahlzeit gratis, andernfalls kostet sie USD 72. Die Challenge wurde 1960 ins Leben gerufen und hat seither tausende TeilnehmerInnen angelockt. Nur etwa 10–15 % der Herausfordernden bestehen die Aufgabe. Rekordhalter ist der Profi-Esser Joey Chestnut, der das Menü in weniger als neun Minuten verdrückte. In dem Restaurant gibt es eine große Zuschauertribüne, sodass andere Gäste die Wettkämpfer anfeuern können. Das Restaurant bietet eine urige Western-Atmosphäre, die Touristen und Steak-Liebhaber gleichermaßen begeistert. Wer teilnehmen möchte, kann sich vor Ort oder online registrieren.

Lacanau: Weltmeisterschaft im Flip-Flop-Weitwurf

Am 20. Juli 2025 wird der sonst so entspannte Strand von Moutchic am See von Lacanau, nahe der französischen Atlantikküste, zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Spektakels: das Championnat du Monde de Lancer de Tong – die Weltmeisterschaft im Flip-Flop-Weitflug! Hier geht es nicht um Sandburgen oder Sonnenbaden, sondern darum, wer seine Badelatsche am weitesten in den Himmel katapultiert. Ob altbewährter Profi oder spontane UrlauberInnen – jeder kann teilnehmen und mit einer geschickten Fußbewegung den perfekten Wurf landen. Strategie, Technik und vielleicht eine ordentliche Meeresbrise entscheiden über den Sieg. In den letzten Jahren flogen die Badeschlapfen bereits über 39 Meter weit – eine Meisterleistung der Fußakrobatik!

Oregon: Kürbiswahnsinn nahe Portland

Wenn herkömmliche Boote zu gewöhnlich sind und Halloween-Kürbisse einfach nicht groß genug erscheinen, dann sollte man sich in Oregon umsehen: Seit 2004 verwandelt sich der Tualatin Commons Lake nahe Portland jeden Oktober in eine schwimmende Bühne für ein einzigartiges Spektakel, die West Coast Giant Pumpkin Regatta. Am 19. Oktober 2025 schlüpfen mutige Kürbis-Kapitäne in ihre kreativsten Kostüme – von Piraten bis Superhelden – und wagen sich in ausgehöhlten Riesenkürbissen auf die Wasserstrecke. Hier wird gepaddelt, gefeiert und garantiert auch gekentert. Doch keine Sorge, auch an Land gibt es jede Menge Kürbis-Spaß: Wer lieber trocken bleibt, kann sich beim Kürbis-Bowling versuchen oder beim Kürbis-Golf sein Geschick beweisen.

Island: Wahl zum rothaarigsten Isländer

Während des Fests „Írskir dagar á Akranesi“ – die Irischen Tage in Arkranes – dreht sich alles um die irische Kultur und so bringt das jährlich im Juli stattfindende Event keltisches Flair in die malerische, isländische Küstenstadt. Besucher freuen sich über traditionelle Musik und Tanz, kulinarische Köstlichkeiten und ein buntes, themenspezifisches Veranstaltungsprogramm. Ein besonderes Highlight ist die Wahl des rothaarigsten Isländers oder der rothaarigsten Isländerin. Zugelassen werden lediglich IsländerInnen mit natürlicher roter Haarpracht und so ehrt diese Tradition mit viel Humor das genetische Erbe der Rothaarigen. 2025 finden die Irischen Tage von 3. bis 6. Juli statt. (red)