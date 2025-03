Gourmet-Erlebnis auf der Amadeus Nova

Die kurzweilige Flussreise im Premium-Ambiente startet in Frankfurt und führt über den Main auf den Rhein Richtung Koblenz. Direkt zum Auftakt wird ein Team von Amadeus-Sterneköchen Genussfans im stilvollen Panorama-Restaurant mit exquisiten Gaumenfreuden verwöhnen. Am nächsten Abend, nach einer Erkundungstour mit Weinverkostung in der Kaiserstadt Koblenz, steht der exklusive Gala-Abend mit Alexander Herrmann und ein beeindruckendes 4-Gänge-Menü im Mittelpunkt der Flusskreuzfahrt - inklusive Getränkebegleitung, kuratiert vom Weinexperten Guido Gottwald.

„Ich freue mich unglaublich darauf, wieder auf der AMADEUS Nova zu sein. Mit den Gästen ins Gespräch zu kommen und sie mit einem ‚Best Of‘ meiner Restaurants zu verwöhnen, ist für mich pure Freude! Gerade mein abwechslungsreiches Menü passt wunderbar auf den Fluss – denn dort gibt es ja auch jeden Tag etwas Neues zu sehen“, sagt Alexander Herrmann, Sternekoch, Entertainer, Hotelier und Buchautor.

Viele Extras inklusive

Der Reisepreis beginnt bei 759 EUR in der Außenkabine. Im Reisepreis Inkludiert ist die Gourmet-Vollpension mit mehrgängigen Mittag- und Abendessen sowie Softgetränken, Fassbier und Weinen aus den besten Weinregionen Europas, zudem ein Begrüßungscocktail, Mineralwasser auf der Kabine, die WLAN-Nutzung sowie eine Reise-Rücktrittsversicherung. Buchbar sind außerdem geräumige Suiten auf dem Mozart-Deck mit begehbarem Balkon sowie Außenkabinen auf dem Mozart- und Strauss-Deck mit absenkbarer Panorama-Fensterfront. (red)