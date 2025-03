Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 11/12

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Pro-palästinensische Proteste in London:

In der britischen Hauptstadt London kommt es am morgigen Samstag, den 15. März 2025, voraussichtlich zu Protesten in Solidarität mit den Menschen in Palästina. Besonders in der Innenstadt ist aufgrund dessen mit Einschränkungen im örtlichen Verkehr zu rechnen.

Demonstrationen in Serbien:

Außerdem haben studentische Gruppierungen und Aktivisten in Serbien für Samstag erneut Proteste angekündigt. In der Hauptstadt Belgrad soll die bislang größte Demonstration stattfinden - bereits in den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Unruhen; Hintergrund ist der Einsturz des Vordachs des frisch renovierten Hauptbahnhofs in der Stadt Novi Sad am 1. November 2024, bei dem 15 Menschen starben. Kritiker der Regierung von Präsident Aleksandar Vucic und Experten gehen davon aus, dass die Katastrophe auf Schlampereien und Korruption zurückzuführen sei. Im Hinblick auf die neuerlichen Proteste wird erwartet, dass das Regime mit harter Hand gegen Demonstranten vorgehen wird.

Straßenblockaden in Bolivien:

Seit Tagen blockieren Demonstranten in Santa Cruz in Bolivien eine der wichtigsten Verkehrsadern der Region - für das Wochenende haben sie nun noch einmal eine Verschärfung ihres Protests angekündigt. Hintergrund ist der eklatante Treibstoffmangel in dem südamerikanischen Land. Aufgrund der Straßensperre kommt es im Departamento Santa Cruz zu erheblichen Einschränkungen im lokalen Verkehr.

Unruhen im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen der Hamas und Israel:

Seit dem Angriff der Hamas im Oktober 2023 und dem darauffolgenden Krieg zwischen Israel und der Hamas ist die Situation im Westjordanland hochgradig angespannt. Regelmäßig kommt es zu Protesten und Unruhen, militanten Angriffen palästinensischer Gruppen gegen staatliche und zivile Ziele sowie Operationen israelischer Sicherheitskräfte, die von Razzien bis hin zu Drohnenangriffen reichen. Auch israelische Siedler führen teilweise gezielt Überfälle auf palästinensische Siedlungen durch. Aktuell spitzt sich die Situation erneut zu - so wurden erst am Donnerstag mehrere Palästinenser bei einer israelischen Sicherheitsoperation in einem Flüchtlingslager nahe Bethlehem verletzt. Eine baldige Entspannung der Lage ist nicht in Sicht.

Landesweiter Streik des Bodenabfertigungspersonals in Italien:

In Italien droht am Sonntag, den 16. März 2025, ein landesweiter Streik des Bodenabfertigungspersonals an allen wichtigen Flughäfen des Landes. Verschiedene Gewerkschaften und Gruppierungen haben dazu aufgerufen. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Reisende sind angehalten, sich rechtzeitig über die Situation vor Ort zu informieren.

In Kooperation mit: