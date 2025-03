KlimaLink begrüßt zwei neue Mitglieder

Durch den Mitgliederzuwachs aus Dachverband für Nachhaltiges Reisen sowie Travel Tech Unternehmen wird die KlimaLink - Vision der breiten Anwendung verlässlicher Reise-Emissionsdaten auf Basis eines einheitlichen Berechnungsstandards weiter gestärkt. „Wir sind angetreten, die Klima-Fußabdrücke von Reisen am Point-of-Sale breit sichtbar zu machen. Mit forum anders reisen und Bewotec haben wir wichtige Partner an unserer Seite, um die Emissionsdaten möglichst vielen Reiseveranstaltern und Reisebüros einfacher in der Systemlandschaft der Branche zugänglich zu machen. So bewegen wir uns gemeinsam in großen Schritten in Richtung unseres Ziels: Klimabewusste Reiseentscheidungen ermöglichen“, freut sich KlimaLink Vorstandsvorsitzende Swantje Lehners.

Transparenz als gemeinsames Ziel



Petra Thomas vom forum anders reisen sagt zum Beitritt: “Seit mehr als 25 Jahren setzt sich das Forum Anders Reisen für nachhaltigen Tourismus ein und hat mit atmosfair die Transparenz von Flugemissionen und deren Kompensation in die Branche eingeführt. Unser Beitritt zu KlimaLink unterstreicht dieses Engagement. Die von KlimaLink etablierten einheitlichen Standards zur Emissionsmessung einzelner Reisebestandteile sind wegweisend für eine umfassende Darstellung des Klimafußabdrucks einer Reise."

Somit wächst der Kreis der Reiseveranstalter, die mit jeder Reise und jedem Reisebaustein zukünftig die Klimafußabdrücke abbilden möchten, massiv. Umso wichtiger wird, dass sich auch wichtige Player hinter den Kulissen der KlimaLink Idee anschließen, damit Datenflüsse und -integration in verschiedene Systeme vereinfacht werden. Travel-Tech Anbieter Bewotec setzt dies nun um und wird zukünftig in seiner Reisebürosoftware myJACK, die von über 3.500 Reiseagenturen eingesetzt wird, die Emissionswerte zugänglich machen.

„Es ist uns ein Anliegen, daran mitzuwirken, die Transparenz zur Klimawirksamkeit von Reisen zu erhöhen“, betont Bernhard Casier, Geschäftsleiter Reisevertrieb bei Bewotec. “Die Ausweisung der CO2e-Werte bei Reisebuchungen in unserer myJACK Mid- und Backofficesoftware sensibilisiert Expedienten und Reisende gleichermaßen.“ (red)