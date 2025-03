MSC-Buchungswettbewerb: RB Armbrüster reist zur Schiffstaufe nach Miami

Drei Monate nach Abschluss des Wettbewerbs steht fest, dass das Reisebüro Armbrüster die meisten Buchungen erzielt hat und sich damit den Hauptgewinn sichert: eine Einladung zur feierlichen Schiffstaufe der MSC World America in Miami. Hocherfreut zeigte sich Annika Armbrüster, die das Reisebüro vor Ort repräsentieren wird. Sie wird nach Miami reisen und an der prestigeträchtigen Veranstaltung mit anschließender Kurzkreuzfahrt zur MSC Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve teilnehmen. „Wir sind unglaublich stolz auf unsere Leistung und freuen uns riesig über diese besondere Auszeichnung von MSC Cruises“, so Annika Armbrüster. „Die Schiffstaufe ist ein einmaliges Erlebnis und es ist eine große Ehre, dabei sein zu dürfen.“

Langjährige Kooperation

Der Buchungswettbewerb sei 2024 ins Leben gerufen worden, um Reisebüros für ihre herausragende Beratung und den erfolgreichen Verkauf von Winterkreuzfahrten der Saison 2024/25 zu ehren. „Die hohe Nachfrage und das Engagement der teilnehmenden Büros haben den Wettbewerb zu einem großen Erfolg für MSC Cruises gemacht“, kommentierte Manuela Gollner, Geschäftsführerin MSC Cruises Österreich. „Ich freue mich, dass mit dem Reisebüro Armbrüster ein Partner gewonnen hat, mit dem wir seit vielen Jahren besonders erfolgreich zusammenarbeiten.“ (red)