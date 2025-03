EL AL Israel Airlines stellt neue Flugzeuglackierung vor

Mit der neuen Lackierung in den Farben von EL AL und der Flagge Israels setzt die Airline ihre lange Tradition des Engagements für die Flugsicherheit und die Stärkung des israelischen Stolzes und der weltweiten Verbundenheit fort.

Die Außenlackierung von Flugzeugen dient dabei nicht nur der optischen Aufwertung, sondern ist auch eine wichtige Schutzschicht gegen Korrosion, Witterungseinflüsse und natürlichen Verschleiß und trägt damit zur Erhaltung der Integrität des Flugzeugrumpfes und der Flugleistungen bei. Die Lackierung erfolgt nach den strengen Verfahren der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) und gewährleistet, dass die Flugzeuge den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.

Neues Branding von EL AL

Darüber hinaus ist die neue Lackierung Teil eines umfassenderen Rebranding-Prozesses der Flugzeuge von EL AL, der darauf abzielt, das äußere Erscheinungsbild der Flotte zu aktualisieren und an das neue Branding von EL AL anzupassen. Im Rahmen des Branding-Prozesses wurden Änderungen an der Lackierung und am Design der Flugzeuge vorgenommen, um die frische und neue Sichtbarkeit der Marke zu verbessern und gleichzeitig die israelischen Werte und die israelische Identität zu betonen. (red)