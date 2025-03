Sunny Cars: Analyse zum Mietwagenmarkt Februar 2025

Wie der Mietwagen-Anbieter heute mitteilte, bewege sich der monatliche Durchschnittspreis seit November 2024 recht konstant zwischen rund 480 EUR und 500 EUR. Gleichzeitig verzeichne Sunny Cars aktuell weiterhin eine starke Frühbuchersaison - demnach brachte auch der Februar 2025 eine höhere Anzahl an Reservierungen als der Vergleichsmonat im Vorjahr. Insbesondere für die Sommermonate stiegen die Vorabbuchungen im Februar nun deutlich an.

Leicht gestiegenes Preisniveau

480 EUR kostete eine durchschnittliche Mietwagenbuchung im Februar 2025, drei Euro mehr als im Jänner 2025. Doch beim Blick auf das Vorjahr zeigt sich ein leicht erhöhtes Preisniveau um etwa 8%. Der neue Mittelwert pendelte sich über die vergangenen Monate ein, so dass es nur wenig Schwankung gibt. „Für unsere KundInnen ergibt sich daraus eine gute Planbarkeit, was die Kosten für ihr Ferienauto angeht“, betont Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Wir raten dennoch weiterhin zur frühen Buchung - denn so bekommen alle Reisenden neben dem gesicherten Preis auch definitiv die gewünschte Kategorie. Das gilt insbesondere für Ferienzeiträume und Anmietungen in den beliebtesten Zielen.“

Top-Zielgebiete im Februar

Die Top Five der beliebtesten Zielgebiete bleibt unverändert, neben den Mittelmeerzielen stehen weiterhin die USA als einziges Fernreiseziel ganz oben. Nur die Reihenfolge innerhalb der Top Five unterscheidet sich leicht, da mit Blick auf den anstehenden Sommerurlaub die mediterranen Destinationen wie üblich noch stärker gefragt werden als Fernreisen - entsprechend überholen sie die Anmietungen in den USA.

Ranking der Top-Zielgebiete:

Spanien Portugal Griechenland Italien USA

Von Frühbuchung bis Last-Minute

Die Vorlaufzeit für die Mietwagenbuchung variiere laut Analyse von Sunny Cars deutlich. Dazu erklärt Thorsten Lehmann: "Aktuell sehen wir eine 30-30-40-Aufteilung bei den Reservierungen: je etwa 30% entscheiden sich für kurz- und mittelfristige Buchungen. Entsprechend sichern sich rund 40% ihr Wunschauto langfristig. Darunter verstehen wir mit Blick auf die Februar-Buchungseingänge Reisedaten ab Juni 2025 und später.“ Damit wächst der Anteil von langfristigen Buchungen prozentual leicht an, da er zuvor noch bei einem Drittel lag. (red)