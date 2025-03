TUI Blue Montafon bietet neues Pep-Angebot

Das TUI Blue Montafon in Tschagguns ist in die schöne Kulisse der Vorarlberger Bergwelt eingebettet und bietet Aktivurlaubenden ein breites Angebot. Nach einem erlebnisreichen Tag in den Bergen können Gäste beispielsweise im Blue Spa mit Sauna, Dampfbad und Infrarotsauna entspannen oder kostenlos im benachbarten Alpenbad Montafon schwimmen gehen. Zusätzlich bietet das Hotel ein Aktiv- und Entspannungsprogramm sowie mehrmals wöchentlich abwechslungsreiche Sport- und Fitnessangebote an.

Details zum Pep

Nach Verfügbarkeit und bei Buchung von mindestens zwei Nächten kostet die Nacht inklusive Frühstück ab 99 EUR pro Doppelzimmer. Das Angebot ist gültig bei Anreise an den Tagen von Sonntag bis Mittwoch. Reservierungen für Kinder sowie andere Zimmerkategorien und Verpflegungsformen sind auf Anfrage und mit Aufzahlung möglich. Anfragen und Buchung erfolgen ausschließlich über das Hotel - entweder per Telefon unter +43 5556 20800 oder per E-Mail unter reservation.montafon@tui-blue.com. Der Aufenthalt kann bis drei Tage vor Anreise kostenlos storniert werden, danach werden 50% des Reisepreises in Rechnung gestellt. (red)