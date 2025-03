MSC: Orlando Bloom präsentiert Highlights des neuen Flaggschiffs

Nächsten Monat heißt MSC Cruises sein neues Flaggschiff MSC World America in Miami willkommen. Im Zuge dessen startet kürzlich auch die "Let’s Holiday"-Kampagne in der neben Bloom auch die Taufpatin des Schiffes, Drew Barrymore, zu sehen ist. Um Reisenden einen persönlichen Einblick des Schauspielers zum neuen Schiff zu bieten, stellt dieser nun seine sechs Highlights an Bord vor.

Top-Attraktionen an Bord

Der Neubau bietet künftigen Gästen unter anderem neue Veranstaltungsorte, innovative Entertainment- und Gastronomiekonzepte sowie sieben Bereiche, um ihnen eine individuelle Urlaubsgestaltung zu ermöglichen. Davon zeigt sich auch der Hollywood-Star begeistert. Bloom erklärt: "Die MSC World America hat für jeden etwas zu bieten − ob Nervenkitzel, erstklassige Gastronomie oder mitreißende Unterhaltung. Diese unglaubliche Art zu reisen macht es Menschen leicht, neue Orte zu entdecken und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Für mich bedeutet der perfekte Urlaub eine Mischung aus Abenteuer, Entdeckung und Komfort - genau das bietet die MSC World America. Ob über dem Meer auf der Cliffhanger-Schaukel, beim exquisiten Dinner im einzigen Eataly-Restaurant auf See oder bei 'Dirty Dancing in Concert' live. Jeder Moment ist einzigartig."

Die persönlichen Highlights von Orlando Bloom auf der MSC World America:

NEU! Cliffhanger:

Cliffhanger, die hochmoderne Schaukel über dem Meer, auf der bis zu vier Gäste gleichzeitig von Deck aus 50m über das Meer hinausgeschwungen werden, ist die einzige ihrer Art auf See und befindet sich im Herzen des Family Aventura-Bereiches.

NEU! The Harbour:

Mit The Harbour, der im Family Aventura-Bereich gelegen ist, finden Gäste einen Aquapark, eine Trockenrutsche über elf Decks, einen Hochseilgarten, einen schattigen Ruhebereich, einen Themenspielplatz sowie ein Restaurant mit Snacks und erfrischenden Getränken.

NEU! "Dirty Dancing in Concert"

Ein Highlight vor allem für Musical- und Filmfans, wird die Premiere von "Dirty Dancing in Concert" auf See sein. Das 90-minütige Live-to-Film-Konzert im World Theatre lädt Gäste mit talentierten Musikern, Sängern und Tänzern zum Mitmachen ein − bei einer anschließenden Dirty-Dancing-Party auch bis tief in die Nacht.

NEU! Eataly at Sea:

Als einziges Schiff weltweit wird die MSC World America über ein Eataly-Restaurant verfügen. Hier erwartet Gäste nicht nur eine einladende Atmosphäre sondern natürlich auch ein Menü mit ikonischen italienischen Gerichten und exklusiven Kreationen. Die Zutaten stammen direkt von italienischen Produzenten - die Pasta wird frisch an Bord hergestellt.

NEU! Exklusive Bar- und Loungekonzepte:

The Loft – Diese stilvolle Lounge für Erwachsene im Terraces-Bereich bietet ein abwechslungsreiches Abendprogramm mit Dueling-Pianos, Comedy-Shows und klassischen Karaoke-Nächten bis weit nach Mitternacht.

All-Stars Sports Bar – Der ideale Ort für Sportfans. Neben interaktiven Dartscheiben und digitalem Shuffleboard erwartet Gäste eine großzügige Terrasse mit atemberaubendem Meerblick.

NEU! LEGO-Erlebnisse:

Dazu zählen eine LEGO-Parade, bei der beliebte Charaktere durch die World Promenade des Schiffes ziehen, eine LEGO Family Zone im Family Aventura-Bereich sowie der Teamwettbewerb LEGO Game Show in der Luna Park Arena.

Am 9. April 2025 wird die MSC World America feierlich am neuen MSC Cruises Terminal in PortMiami getauft – dem größten Kreuzfahrtterminal der Welt. Anschließend startet das Schiff zu wöchentlich wechselnden 7-Nächte-Routen zu den begehrtesten Reisezielen der östlichen und westlichen Karibik. Die Reiserouten umfassen Stopps in Puerto Plata (Dominikanische Republik), San Juan (Puerto Rico), Costa Maya und Cozumel (Mexiko), Isla de Roatan (Honduras) sowie einen Aufenthalt auf Ocean Cay MSC Marine Reserve, der exklusiven Privatinsel von MSC Cruises auf den Bahamas.

Weitere Informationen unter: www.msccruises.at (red)