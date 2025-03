Flughafen Wien: Imagekampagne zum Weltfrauentag 2025

Im Rahmen der Imagekampagne porträtiert der Airport in insgesamt 27 Sujets Frauen in den unterschiedlichsten Positionen, die eines eint: Sie alle tragen Verantwortung in ihren Jobs und sorgen Tag für Tag für einen reibungslosen Betrieb - ob als Airside Managerin, Security Agentin, KFZ-Technikerin oder Web-Developerin und in vielen anderen Tätigkeiten. Zu sehen sind die Motive ab heute auf Social Media sowie allen digitalen Präsentationsflächen am gesamten Flughafenareal, wie auch auf der großen LED-Werbefläche bei der Flughafeneinfahrt.

„Ohne unsere Mitarbeiterinnen funktioniert am Flughafen gar nichts - am Weltfrauentag und auch an allen anderen Tagen im Jahr. Wir wollen mit dieser Kampagne die Tradition vom Vorjahr fortsetzen, indem wir die Leistungen unserer Mitarbeiterinnen noch mehr sichtbar machen", betonen die Vorstände der Flughafen Wien AG, Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner.

Airport setzt auf mehr Frauen

Insgesamt sind in der Flughafen-Wien-Gruppe derzeit rund 6.000 Menschen beschäftigt. Der größte Flughafenbereich ist die, vor allem von schwerer körperlicher Arbeit geprägte Bodenabfertigung. Daher liegt der Frauenanteil im gesamten Unternehmen aktuell bei etwa 27%, in der Verwaltung jedoch deutlich darüber. Der weibliche Anteil in Führungspositionen beträgt derzeit 17,5%. Die Steigerung dieser Werte sei dem Flughafen ein großes Anliegen. Dazu setzt der Airport auf verschiedene Maßnahmen, wie Führungskräfteausbildungen und Coachings, aber auch auf Anreize, Frauen verstärkt für gewerbliche und technische Berufe zu begeistern.

Internes Frauennetzwerk „Die Flughäfin“

Für einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch zwischen den Flughafen-Mitarbeiterinnen sorgt das im März 2023 gegründete unternehmensinterne Frauennetzwerk „Die Flughäfin“. Mehrmals im Jahr finden Veranstaltungen mit externen Keynote-Speakerinnen, sowie zum Weltfrauentag und Workshops in Kleingruppen statt. Dabei geht es ums Kennenlernen, Vernetzen und Sichtbarmachen der täglichen Leistungen aller Kolleginnen im Unternehmen. Mit der Podcast-Reihe „Die Flughäfin“, produziert von der mehrfach ausgezeichneten Podcasterin und Journalistin Mari Lang, werden die vielfältigen Karrieren von Frauen am Airport sichtbar gemacht.

Mehr Infos dazu unter: karriere.viennaairport.com/Frauennetzwerk (red)