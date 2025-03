Drew Barrymore wird Taufpatin der MSC World America

Nachdem Barrymore erst kürzlich für die „Let’s Holiday“-Kampagne von MSC Cruises vor der Kamera stand, gab die Kreuzfahrtmarke nun bekannt dass der Weltstar auch als Taufpatin des neuen Schiffes auserkoren wurde. Damit wird Drew Bayymore das traditionelle Zerschneiden des Bandes übernehmen, dass das Zerschellen der Champagnerflasche am Schiffsbug auslöst. Begleitet wird sie dabei von Orlando Bloom, der ebenfalls Teil der „Let’s Holiday“-Kampagne war.

Taufpatin der MSC World America

Die feierliche Taufe der MSC World America wird am Abend des 9. April am neuen MSC Miami Cruise Terminal, dem größten Kreuzfahrtterminal der Welt, stattfinden.

„Als MSC Cruises mich fragte, Taufpatin der MSC World America zu werden, habe ich direkt zugesagt. Ich liebe das Reisen - es erfüllt meine Seele - und Teil von etwas zu sein, dass den Menschen hilft, unbeschreibliche Abenteuer zu erleben, ist einfach großartig. Kreuzfahrten haben etwas Magisches: Mit ihnen kann man die Welt auf eine unerwartete Art entdecken. Das Schiff zu taufen und es dann mit den besten Wünschen auf Reisen zu schicken, ist eine große Ehre für mich“, sagt Drew Barrymore, Schauspielerin und Moderatorin der „Drew Barrymore Show“.

HIER das Video zur offiziellen Verkündung

Tauffeier und Jungfernfahrt

Nach der Taufe wird die MSC World America zu einer 3-Nächte-Kreuzfahrt in See stechen, bei der die exklusive Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve angesteuert wird. Während des Aufenthalts auf Ocean Cay wird die MSC Foundation das Marine Conservation Center feierlich eröffnen. Die Einrichtung dient als Hub für Wissenschaftler und Studierende, die am Super Coral Programme der MSC Foundation mitarbeiten. Hier können die Gäste mehr über die Mission des Programms erfahren, das zum Ziel hat, die Korallenriffe, die durch den Klimawandel beeinträchtig sind, langfristig und nachhaltig zu schützen und zu bewahren.

Die zukünftigen Reiseroute in der östlichen Karibik umfasst neben einem Halt auf der Privatinsel unter anderem auch Puerto Plata in der Dominikanischen Republik, San Juan und Puerto Rico. Die Kreuzfahrten in die westliche Karibik steuern die Häfen von Costa Maya und Cozumel in Mexiko, Roatan in Honduras und ebenfalls Ocean Cay MSC Marine Reserve an. (Red)