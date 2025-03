AIDA veröffentlicht Katalog für Reisen bis April 2027

Pünktlich zur Internationalen Tourismusbörse (ITB), die heute in Berlin startet, präsentiert AIDA Cruises einen neuen Print-Katalog. Damit komme AIDA Cruises dem Wunsch zahlreicher Reisebüros und KundInnen, nach einer gedruckten Version mit umfangreichen Informationen zu den Routen mit allen Abfahrtsterminen sowie der An- und Abreisepakete, nach. In dieser Ausgabe sind die Saisonzeiten Winter 2025/26, Sommer 2026 und Winter 2026/2027 mit den Ab-Preisen verschiedener Kabinenkategorien enthalten. Darüber hinaus bietet der Katalog Infos zu Angeboten und Specials, sowie zu den modernisierten Schiffen inklusive Decksplänen.

Eine exklusive Auflage ist anlässlich der ITB Berlin 2025 direkt vor Ort erhältlich, bevor der offizielle Versand des neuen AIDA Katalogs zum 11. März 2025 startet. Bestellt werden kann der Katalog ab sofort über das AIDA EXPInet oder für alle Gäste online auf www.aida.de/katalog. Begleitend zum Erscheinen des neuen Print-Katalogs stellt AIDA Reisebüros umfangreiche Werbematerialien von Bannerfahnen über Schaufensteraushänge, Anzeigen- und Mailingvorlagen bis zu einem speziellen AIDA Evolution Würfel zur Verfügung.

Routen Highlights

Über 350 verschiedene Häfen werden von den AIDA Schiffen weltweit angelaufen. Neben Routen im Mittelmeer, der Adria und in der Karibik sowie Naturwundern in der Nord- und Ostsee enthält der neue Katalog auch besondere Highlights wie die Weltreise 2026/27 an Bord der AIDAsol. Die achte Weltreise der AIDA Geschichte führt vom 18. Oktober 2026 bis zum 21. Februar 2027 nach Südamerika, Australien sowie Südafrika und bringt nach über 13 Jahren erstmals wieder ein Schiff der Flotte auf den Amazonas im Norden Brasiliens.

Mit der AIDAdiva starten im Herbst 2026 dann eine Reisen entlang der US-Ostküste und in den Indian Summer. Vom zentralen Liegeplatz im New Yorker Stadtteil Manhattan geht es unter anderem in die Harvard-Metropole Boston, nach Miami im Sunshine-State Florida und auf die Bahamas und Bermuda.

Die AIDAstella nimmt 2027 Kurs auf Asien und wird neben bekannten Zielen in Thailand, Vietnam und Malaysia eine neue 28-tägige Reise zu Trauminseln wie Bali, Surabaya und Lombok sowie in das australische Perth und Darwin anbieten. Im Frühjahr 2027 wird das Schiff zu Reisen in das fernöstliche Japan aufbrechen.

Spannend wird es auch auf den Reisen über den 12. August 2026, wenn die totale Sonnenfinsternis den Himmel über Grönland, Island und Spanien für knapp 2 Minuten verdunkeln wird. Dieses Naturschauspiel können Gäste auf fünf AIDA Schiffen hautnah verfolgen. Mit der AIDAsol, AIDAbella und AIDAluna im Norden und im westlichen Mittelmeer mit der AIDAcosma und der AIDAstella. (red)