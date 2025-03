Flughafen Wien: Erstmals über 1 Mrd. EUR Umsatz

Die Flughafen Wien AG blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2024 zurück und startet mit einer klaren Expansionsstrategie in das Jahr 2025. Das Unternehmen setze demnach weiterhin auf Investitionen in Infrastruktur, Personal und Servicequalität, um den Flughafen für die Zukunft fit zu machen. Die starke Dividende und die positive Prognose für das kommende Jahr unterstreichen das Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens.

Besonders positiv entwickelten sich 2024 neben dem Umsatz auch die operativen Kennzahlen: Das EBITDA stieg um 12,4% auf 442,3 Mio.EUR, das EBIT legte um 16,9% auf 306,1 Mio. EUR zu. Das Periodenergebnis konnte sogar um 27% auf 239,5 Mio. EUR verbessert werden.

Hohe Dividende & Ausblick auf 2025

Das starke Jahresergebnis erlaubt es der Flughafen Wien AG, die Dividende für 2025 auf 1,65 EUR pro Aktie zu erhöhen, was einer Steigerung von 25% im Vergleich zum Vorjahr entspricht (2023: 1,32 EUR). „Der Umsatzüberschuss und die positive Entwicklung des Nettoergebnisses ermöglichen es uns, in die Zukunft des Unternehmens zu investieren und gleichzeitig den Aktionären eine attraktive Dividende zu bieten“, erklärt Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Für das Jahr 2025 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund 1.080 Mio. EUR, ein EBITDA von etwa 440 Mio. EUR und ein Periodenergebnis von circa 230 Mio. EUR. Trotz der aktuellen Wirtschaftsschwäche zeigt sich der Vorstand zuversichtlich, dass das Unternehmen auch im kommenden Jahr von der starken Reiselust und einer weiterhin positiven Marktentwicklung profitieren wird.

Expansion und Investitionen

Die positive Entwicklung des Unternehmens wird durch eine umfassende Investitionsstrategie unterstützt. Für das Jahr 2025 sind Investitionen in Höhe von rund 300 Mio. EUR geplant, die vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden sollen. Im Fokus stehen dabei die Erweiterung des Terminals im Süden des Flughafens sowie die Modernisierung bestehender Infrastrukturen. „Wir bereiten den Flughafen Wien auf weiteres Wachstum vor, um sowohl den steigenden Passagierzahlen als auch den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Besonders hervorzuheben ist die Süderweiterung des Flughafens, die 2027 in Betrieb gehen soll. Auf rund 70.000m² entstehen zusätzliche Terminalflächen, neue Lounges, Shopping- und Gastronomieangebote sowie moderne Sicherheitskontrollen. „Mit dieser Erweiterung bieten wir unseren Passagieren mehr Komfort und ein noch besseres Reiseerlebnis“, betont Jäger.

Rekordpassagiere & positive Buchungslage

Ein wesentlicher Treiber des wirtschaftlichen Erfolgs war das Rekordpassagieraufkommen von 31,72 Mio. Fluggästen im Jahr 2024. Auch für 2025 zeigt sich der Flughafen optimistisch und erwartet einen Anstieg auf etwa 32 Mio. Passagiere am Standort Wien sowie rund 42 Mio. Passagiere in der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe, die auch Malta und Košice umfasst.

„Die Buchungslage für den Sommer ist bereits jetzt sehr gut und wir erwarten eine starke Hauptreisezeit. Wir bereiten uns durch umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen in den Terminals und einer Aufstockung des Personals in den operativen Bereichen auf einen erfolgreichen Sommer vor“, erklärt Jäger weiter.

AirportCity wächst

Neben den geplanten Investitionen in Infrastruktur und Passagierkomfort setzt die Flughafen Wien AG auch auf eine fortlaufende Expansion in der AirportCity. Zahlreiche Unternehmen siedeln sich am Flughafenstandort an, darunter zuletzt auch der österreichische Reiseveranstalter TUI Austria und der Logistikriese Helios, der den größten Logistikpark Österreichs mit 80.000m² Fläche errichtet. „Mit über 23.000 Beschäftigten in mehr als 250 Unternehmen ist der Flughafen Wien nicht nur der größte Flughafen Österreichs, sondern auch der größte Arbeitgeber der Ostregion“, so Ofner.

Herausforderungen durch EU-Überregulierung

Trotz der positiven Entwicklung und der soliden Prognosen für 2025 sieht sich die Flughafen Wien AG weiterhin mit einer Herausforderung konfrontiert: der EU-Überregulierung. Diese werde als inflationstreibend empfunden und könnte eine Belastung für die künftige Entwicklung des Unternehmens darstellen. Der Vorstand fordert daher eine Korrektur der bestehenden Regelungen, um den Standort weiter wettbewerbsfähig zu halten. (red)