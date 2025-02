Cunard bietet neue Webinare

Das Cunard Vertriebsteam lädt alle interessierten Reiseprofis in den kommenden Monaten zu neuen Online-Schulungen (jeweils mittwochs von 9:00: Uhr bis 9:45 Uhr) ein. Auf dem Programm steht beispielsweise ein Webinar zum einjährigen Jubiläum der Queen Anne, ebenso wie Einblicke in besondere Reisedestinationen und eine Schulung zum Erlebnis Weltreise. Auch fortgeschrittene Insidertipps zu Buchungskonditionen und spannende Einblicke in das Angebot an Bord der vier Queens werden geboten.

Schulungsangebote bis zum Sommer:

26. März 2025: Alaska 2026 mit Ausblick auf Gesamtprogramm 2027

In diesem Webinar erhalten Agents Infos zu Alaska-Erlebnissen im Cunard Stil an sowie erste Einblicke in die vielfältigen Routenhighlights 2027 mit Fokus auf die Weltreise und Südamerika-Umrundung ab/bis Hamburg. Anmeldung HIER

30. April 2025: Queen Anne feiert ersten Geburtstag

Das Quartett ist seit 2024 komplett. Der Flottenzugang Queen Anne bereist seit einem Jahr die Weltmeere - Zeit für einen Rückblick und einen Ausblick. Darüber hinaus geht das Cunard-Team detailliert auf die kleinen Unterschiede zwischen den 4 Queens ein. Anmeldung HIER

21. Mai 2025: Ein Tag an Bord

In dieser Online-Schulung erleben die TeilnehmerInnen einen virtuelle Reisetag auf den vier Queens und erfahren alles rund um die Angebote - von bekannten Klassikern (Teatime) bis zu weniger bekannten Besonderheiten (Fechtkurs). Anmeldung HIER

25. Juni 2025: Cunard für Fortgeschrittene

Welche Preismodelle und Gruppenkonditionen bietet Cunard? Was finden Agents unter „Gut zu wissen“? Antworten auf diese und andere Fragen erhalten Reiseprofis in diesem Webinar. Anmeldung HIER

Darüber hinaus bietet die Cunard Vertriebsseite jederzeit vertiefende Informationen rund um den Vertrieb, das aktuelle Reiseprogramm und hilfreiche Verkaufstipps auf einen Blick. (red)