Lernidee Erlebnisreisen: Auszeichnung zum Travelife-Partner

Der Travelife Partner-Status sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem umfassenden Nachhaltigkeits-Engagement. Lernidee plane, diesen Status in der zweiten Jahreshälfte weiter auszubauen und den Gold-Status zu erreichen. Die feierliche Verleihung des Travelife Partner-Status wird im Rahmen der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) stattfinden.

„Die Travelife-Auszeichnung ist für uns ein wichtiger Prozess, um unser Engagement für mehr Nachhaltigkeit im Tourismus auf eine neue Stufe zu heben. Der Travelife Partner-Status bestätigt unsere Verpflichtung zu ökologischer, sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit und gibt uns den Ansporn, weiterhin ebenso innovative wie verantwortungsvolle Reiseangebote zu entwickeln“, so Laura Wertsch aus dem Nachhaltigkeitsteam von Lernidee Erlebnisreisen.

Engagement für Nachhaltigkeit

Die Auszeichnung durch Travelife bestätigt das Engagement von Lernidee für Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility. Von Anfang an standen bei Lernidee vergleichsweise nachhaltige Reiseformen im Mittelpunkt, die den ökologischen Fußabdruck möglichst klein halten und gleichzeitig einen hohen Wert für die Reisenden und Destinationen bieten. Dazu gehören der bevorzugte Einsatz öffentlicher und landgebundener Verkehrsmittel wie Bahnen in den Zielgebieten sowie die enge Zusammenarbeit mit lokalen DMCs. Durch den weitgehenden Verzicht auf Kettenhotels und die starke Integration lokaler Gemeinden bleibt ein erheblicher Teil der Wertschöpfungskette vor Ort – ein Prinzip, das Lernidee seit fast 40 Jahren erfolgreich praktiziert. Nicht nur in den Zielgebieten, sondern auch in den Büros und im Marketing setzt Lernidee konsequent auf nachhaltige Maßnahmen. Klimaneutraler Postversand, die Nutzung von Recycling-Papier und der Bezug von Öko-Strom sind beispielsweise seit Langem feste Bestandteile des Unternehmensalltags. (red)