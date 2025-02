Skytrax Fünf-Sterne-Auszeichnung für Korean Air

Die Bewertung für das Jahr 2025 umfasste eine strenge zweiwöchige Beurteilung durch drei Skytrax-Auditoren, die die Methode des „Mystery Shopping" anwandten. So flogen die Juroren auf sieben Strecken von Korean Air und überprüften dabei sorgfältig mehr als 550 Serviceelemente, die den gesamten Passagieraufenthalt abdeckten, darunter Flughafen-Check-in, Transit-Erfahrung, Lounges, Bordrestaurants, Bordausstattung, Kabinenservice, Unterhaltung, Sitzkomfort und Gepäckabfertigung.

Hervorragende Bewertung

Korean Air erhielt gute Noten für das intuitive Design der Website, den optimierten Service für die Passagiere, die erstklassige Verpflegung an Bord, die fachkundig zusammengestellte Weinauswahl und den bequemen Service für die Vorbestellung von Mahlzeiten. Die Fluggesellschaft wurde auch für ihr fortschrittliches Unterhaltungsangebot, die komfortablen Sitze in allen Kabinenklassen (First, Prestige und Economy) und die außergewöhnliche Sauberkeit der Flugzeuge ausgezeichnet.

Das Kabinenpersonal von Korean Air wurde für seinen freundlichen und professionellen Service in allen Kabinenklassen gelobt. Gute Noten erhielt die Fluggesellschaft auch für ihren effizienten Service, die Mehrsprachigkeit der Besatzungsmitglieder und die kompetente Abwicklung komplexer Dienstleistungen.

Edward Plaisted, CEO von Skytrax, kommentierte: „Die Zertifizierung von Korean Air mit der höchsten 5-Sterne-Bewertung für das Jahr 2025 ist ein Beweis für die konsequente Ausrichtung auf ein qualitativ hochwertiges Fluggasterlebnis. Die Fünf-Sterne-Bewertung bestätigt, dass Korean Air in Schlüsselbereichen wie Kabinenkomfort, Catering und exzellentem Service an Bord und auf jedem Flug weiterhin herausragende Leistungen erbringt.“

Skytrax Airline Rating

Skytrax wurde 1989 in London gegründet und ist eine internationale Organisation, die Fluggesellschaften auf der Grundlage umfassender Servicebewertungen beurteilt. Seit der Einführung des World Airline Star Rating Programms im Jahr 1999 hat sich Skytrax zu einem verlässlichen Maßstab für herausragende Leistungen von Fluggesellschaften entwickelt. Die Fluggesellschaften werden auf einer Skala von 1 bis 5 Sternen bewertet, wobei weltweit nur zehn Airlines die begehrte 5-Sterne-Auszeichnung erhalten.(red)