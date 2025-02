Turkish Airlines eröffnet Lounge für Haustiere

Die neu schallisolierte Lounge erstreckt sich auf 250m² und wurde nach internationalen Standards und in Zusammenarbeit mit Experten entwickelt, um das Wohlbefinden der mitreisenden Haustiere vor dem Flug sicherzustellen. Unter tierärztlicher Aufsicht bietet die Lounge eine tierfreundliche Umgebung, die eine Außenterrasse für Spaziergänge, mehrere geräusch- und geruchsisolierten Gehege, spezielle Pflegebereiche sowie automatische Wasser- und Fütterungssysteme umfasst.

Dieser exklusive Service steht Haustieren, die als AVIH im Frachtraum des Flugzeugs vom Flughafen Istanbul reisen, kostenlos zur Verfügung.

Flugfrequenzerhöhung nach Sydney

Außerdem gibt Turkish Airlines bekannt, die Verbindung nach Australien weiter auszubauen. Bereit seit November letzten Jahres fliegt die Airline viermal wöchentlich - mit einem kurzen Zwischenstopp in Kuala Lumpu - nach Sydney. Ab dem 9. Juni wird nun ein fünfter Flug am Dienstag hinzukommen, der das bestehende Angebot an Flügen am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag ergänzt. Ab dem 26. Oktober wird ein zusätzlicher Flug am Freitag verfügbar sein, bevor Turkish Airlines ab dem 11. Jänner 2026 eine tägliche Verbindung anbieten wird. (red)