Im Rahmen der größten, unabhängigen und österreichweiten Studie in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis wurden neben der TUI Österreich GmbH auch TUI Das Reisebüro, das Reiseportal tui.at, TUI ReiseCenter sowie die App myTUI und TUI Cruises in den verschiedensten Kategorien ausgezeichnet.

Spitzenbewertungen für TUI

Den ersten Platz konnte sich TUI im Reiseveranstalter-Rankings jeweils im Bereich Kundenzufriedenheit und Kundenservice sichern - und somit auch in beiden Kategorien den Titel "Branchen-Champion".

„Ich bin sehr stolz, dass wir uns auch dieses Jahr wieder im Rahmen der aktuellen ÖGVS-Studie Branchen-Champion nennen dürfen und unsere KundInnen zu den zufriedensten der Branche in Österreich zählen. Das bestärkt uns in unserem täglichen Tun und unserem Ziel, möglichst vielen Menschen unvergessliche Erlebnisse und Reisemomente abseits des Alltags zu ermöglichen“, freut sich Ines Wasner, Vertriebsdirektorin TUI Österreich.

Weitere Auszeichnungen

TUI Das Reisebüro belegt den ersten Platz in der Kategorie Kundenzufriedenheit und sichert sich hier den „Branchen-Champion“. Das Reiseportal tui.at rangiert dieses Jahr auf dem ersten Platz im Bereich Kundenservice unter den Reise- und Flugbuchungsportalen. Auch TUI Cruises erreicht unter den Kreuzfahrtanbietern in Österreich den ersten Platz in den Kategorien Kundenzufriedenheit und Kundenservice.

„Das alles wäre nicht ohne unsere engagierten MitarbeiterInnen möglich - sei es im direkten Kundenkontakt oder in unseren zahlreichen Abteilungen im Hintergrund“, betont Ines Wasner. "Daher möchte ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei ihnen bedanken“.

ÖGVS-Branchenmonitor 2025:

Für das diesjährige österreichweite Ranking der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungsverhältnis wurden mehr als 420.000 Bewertungen zu insgesamt 2.046 Unternehmen aus 183 Branchen berücksichtigt. (red)