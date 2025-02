HX kündigt Modernisierungen von zwei Schiffen an

Die Renovierung der MS Spitsbergen findet im Astilleros de Santander-Trockendock in Spanien im Februar und März statt. Am 2. April 2025 kehrt sie dann wieder in den Dienst zurück. Die Modernisierungsarbeiten der MS Fram finden zwischen April und Mai im Panama Trockendock statt. Ab dem 26. Mai 2025 wird dann auch die „neue“ MS Fram wieder für Gäste verfügbar sein.

Gebhard Rainer, CEO von HX, sagt dazu: "Die erheblichen Investitionen in MS Fram und MS Spitsbergen spiegeln unser Engagement wider, erstklassige Expeditions-Erlebnisse anzubieten. Von verbesserten öffentlichen Bereichen bis hin zu einem stärkeren Fokus auf Wissenschaft und Bildung – die Modernisierungen werden jeden Aspekt der Reise aufwerten. Wenn unsere Gäste im Frühjahr 2025 an Bord gehen, erwartet sie ein intensiveres, komfortableres und reibungsloseres Abenteuer, das auf unserer Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung aufbaut."

Modernisierung der MS Fram

Die MS Fram war das erste speziell für Polarreisen konzipierte Expeditionsschiff von HX Hurtigruten Expeditions und wurde mit modernster Technologie für Expeditionen in die Arktis und Antarktis entwickelt. Nach einer umfassenden Modernisierung im Jahr 2022 bleibt sie ein Favorit unter den Gästen, insbesondere wegen ihrer hochentwickelten Expeditionstools, darunter ein ausfahrbares Sonarsystem zur vorausschauenden Tiefenmessung.

Nun wird MS Fram erneut modernisiert, um die Gästekabinen, öffentlichen Bereiche und Crew-Räumlichkeiten zu verbessern:

Neues Science Center: Ein hochmodernes Science Center wird eingerichtet, das den Gästen interaktive Einblicke in das Expeditionserlebnis bietet.

Kabinenrenovierung: Insgesamt 19 Arctic Superior Kabinen werden vollständig renoviert, einschließlich neuer Badezimmer. Zudem werden 14 Expedition Suiten und sechs Expedition Grand Suiten umfassend modernisiert und mit einer neuen Twin-Bett-Konfiguration ausgestattet.

Verbesserung des kulinarischen Erlebnisses: Das Aune Restaurant, bekannt für seine vielfältige internationale Küche, erhält gezielte Verbesserungen, um das Gästeerlebnis weiter zu optimieren. Auch die Küche wird modernisiert, um die Effizienz zu steigern.

Zusätzliche Gäste- und Crew-Upgrades: Alle Polar-Kabinen erhalten neue Badezimmer, während 36 Crew-Kabinen ebenfalls mit neuen Badezimmern sowie erneuerten Teppichen und Sofas ausgestattet werden.

Modernisierung der MS Spitsbergen

MS Spitsbergen ist mit einer Gästekapazität von 220 eines der beliebtesten HX Schiffe für Arktis-Expedition und verbindet das Erbe von HX mit moderner Innovation. Nun erhält auch sie eine Reihe von Upgrades, die Komfort, Barrierefreiheit und operative Effizienz verbessern sollen:

Neues Science Center: Ein brandneues Science Center erweitert das Expeditionsangebot des Schiffes.

Kabinen- und öffentliche Bereiche: Alle Polar-Kabinen werden mit neuen Badezimmern ausgestattet. Die beliebte Explorer Bar erhält ein neues Design für ein verbessertes Gästeerlebnis.

Neues Brygge Bistro: Ein neues Bistro-Konzept wird eingeführt, das Gästen den ganzen Tag über eine Auswahl an Snacks bietet.

Barrierefreiheit und Crew-Verbesserungen: Renovierte Badezimmer erhöhen die Barrierefreiheit, während neue Dolmetschersysteme es Gästen ermöglichen, wissenschaftliche und bildende Vorträge in mehreren Sprachen zu verfolgen. Auch die Crew-Bereiche und Essensräume werden erweitert, um Komfort und Wohlbefinden zu steigern.

