Frankreich: Auch 2025 Jahr der Ereignisse

Internationale Großereignisse wie etwa die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele sowie die Wiedereröffnung von Notre-Dame im Dezember haben Frankreich als Gastgeberland weltweit ins Rampenlicht gerückt. „2024 war ein fantastisches Jahr“, so Frédéric Joureau, erster Botschaftsrat der Französischen Botschaft in Wien, beim alljährlichen Pressevent von Atout France. Im vergangenen Jahr habe das Land rund 100 Mio. internationale BesucherInnen begrüßt und sich erneut als führende Tourismusdestination behaupten können. 71 Mrd. EUR Tourismuseinnahmen wurden laut Joureau generiert, das sind plus 12% gegenüber 2023, mit einer positiven Zahlungsbilanz von über 15 Mrd. EUR. Bis 2030 verfolge Frankreich weiterhin das Ziel, zur führenden nachhaltigen Destination weltweit zu werden.

Beliebt in Österreich

Die Besucherzahlen aus Nordeuropa und den USA stiegen wieder, auch die asiatischen Märkte erholten sich zunehmend. 596.000 Aufenthalte österreichischer BesucherInnen wurden verzeichnet, das bedeute ein Plus von 2,45% im Vergleich zu 2023. Im Sommer 2024 war Frankreich mit über 140.000 Ankünften (2,8% der Auslandsaufenthalte laut Statistik Austria) die siebtbeliebteste Destination für ÖsterreicherInnen. Eine hohe Auslastung verzeichneten auch die Skigebiete im Winter 2024/25 mit 85% während der Weihnachtsferien. Die Prognosen für das erste Quartal 2025 seien positiv, es werde ein Anstieg der internationalen Flugankünfte um 10% erwartet, aus dem Markt Österreich +4,5%.

2025 wird Frankreich-Fans mit besonderen Ereignissen erfreuen, wie Solenne Morel, Direktorin des Atout France-Büros in Wien und zuständig für die Märkte Österreich und Zentraleuropa, sowie Presseverantwortliche Ilona Perrot auf dem Event, bei dem sich auch mit PartnerInnen aus Korsika bzw. Bastia, Aix-en-Provence sowie von Le Boat präsentierten, verkündeten. Mit den Olympischen Spielen 2024 habe man zudem Know-how im Event-Management bewiesen, was sich auch im Tourismus widerspiegle - und auch 2030 bei den Olympischen Winterspielen in den Französischen Alpen angewendet werden könne.

Highlights im Jahr 2025