Oceania Cruises: Neue kulinarische Entdeckungstouren für 2025

In Europa und Großbritannien können Gäste 2025 neu in Amsterdam, Belfast, Invergordon, Valencia und Valletta mit einem Koch auf kulinarische Entdeckungsreise gehen. Auch in Asien erweitert Oceania Cruises das Angebot mit drei neuen Optionen für Japan - mit Stopps in Kobe, Kochi und Shimizu - sowie in Busan, Südkorea. In Nordamerika erwarten Reisende neue Touren in Halifax, Québec City und Victoria, die regionale Spezialitäten und kulturelle Highlights in den Mittelpunkt stellen. Damit bietet Oceania Cruises nun insgesamt 46 Culinary Discovery Tours an, die auf den vier größeren Schiffen Marina, Riviera, Vista und Allura angeboten werden.

Kulinarischen Entdeckungstouren

Jede Culinary Discover Tour ist auf 18 Gäste begrenzt und wird von einem Team aus erfahrenen Kochlehrern von Oceania Cruises geleitet. Die Ausflüge gehen dabei über das traditionelle Sightseeing hinaus und bieten Zugang zu lokalen Märkten, renommierten Restaurants und Kochkursen, sowohl an Bord als auch an Land. Von der Suche nach wilden Meereskräutern an der Küste von Belfast bis hin zu einer “Plant-To-Plate” Mahlzeit in einem Amsterdamer Gewächshaus, wo die Zutaten erst kurz vor dem Verzehr geerntet werden, geben diese Touren einen authentischen Einblick in das Leben vor Ort - gesehen durch die Brille der Kulinarik und ihres Einflusses auf Kultur und Gemeinschaft.

Jason Montague, Chief Luxury Officer Oceania Cruises, sagt dazu: „Unsere Gäste suchen mehr als nur eine herausragende Küche - sie sehnen sich nach authentischen Verbindungen mit Essen, Kultur und Menschen. Die kulinarischen Entdeckungstouren sind echte Erlebnisse hinter den Kulissen. Die Spitzenköchen erwecken jedes Reiseziel zum Leben und brennen darauf, ihre kulinarischen Geheimnisse zu teilen.“

Chefköchin Kathryn Kelly, Director of Culinary Enrichment bei Oceania Cruises, ist die Gründerin und treibende Kraft hinter dem Culinary Center und die Hauptarchitektin des umfangreichen Angebots an Culinary Discovery Tours. Sie ergänzt: „Unsere Touren bieten einen Einblick in lokale Märkte, Handwerkskunst und Traditionen. Es ermöglicht den Gästen, ein Stück des Reiseziels mit nach Hause zu nehmen - nicht nur in ihren Erinnerungen, sondern auch durch Fähigkeiten und Rezepten, die sie unterwegs erlernen.”

Weitere Infos unter: www.OceaniaCruises.com (red)