Das Iditarod Hundeschlittenrennen wird am 3. März 2025 zum vierten Mal in der Geschichte in Fairbanks starten. Die Region Fairbanks, die etwa 100.000 Einwohner zählt und im Zentrum Alaskas liegt, ist bestens ausgestattet, um das renommierte Iditarod zu beherbergen. Die Pike’s Waterfront Lodge am Chena River wird als Hauptquartier und Standort für den Neustart dienen.

Traditionsreiche Strecke

Der Schlittenhundesport, Alaskas offizieller Staatssport, hat sich über Hundert Jahre als zuverlässige Fortbewegungsart erwiesen. Eines der größten Ereignisse, das die Wichtigkeit von Hundeschlitten für die Region zeigte, war dabei der „Serum-Run“ von 1925, bei der heldenhafte Hunde und Musher in einem Wettlauf gegen die Zeit zu Lebensrettern wurden. Dabei wurde ein 9-Kilogramm-Zylinder mit Diphtherie-Serum über die Alaska Railroad von Nenana nach Nome transportiert. Inspiriert von dieser legendären Reise wurde schließlich das Iditarod-Rennen ins Leben gerufen.

Weitere Highlights & Infos

Darüber hinaus erwarten BesucherInnen im März nicht nur milde Temperaturen und viel Sonnenschein - auch weitere einzigartige Events wie die World Ice Art Championships, bei denen mehr als 50 internationale EisskulpturenkünstlerInnen riesige Eisblöcke in Kunstwerke verwandeln, werden geboten. Außerdem ist zwischen dem 21. August und dem 21. April auch die „Aurora-Saison“ - damit besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, die einzigartigen dynamischen Nordlichter zu erleben. Neben der Outdoor-Action gibt es viele Museen, Kunstgalerien und kreative Aufführungen. Um mehr darüber und weitere Aktivitäten zu erfahren, emphielt sich als erste Halt in Fairbanks ein Besuch des Morris Thompson Cultural and Visitors Center.

Weitere Informationen über das Iditarod unter: www.iditarod.com

Für mehr Informationen über Fairbanks können Agents ein kostenloses Exemplar des Fairbanks Visitors Guide und Winter Guide anfordern, indem sie eine E-Mail an info@explorefairbanks.de senden oder HIER online einsehen. (red)