Silversea ernennt Andreas Nuessel zum Managing Director UK & EMEA

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Kreuzfahrtbranche und umfassendem Wissen im Luxussegment gilt Nuessel als angesehener Branchenexperte. Der gebürtige Deutsche trat Silversea erstmals 2012 bei und kehrte 2020 als Managing Director für Europa zur Marke zurück.

Neue Aufgabenbereiche

Nuessel wird auch weiterhin an Barbara Biffi, Senior Vice President Global Sales, berichten und künftig die strategische Ausrichtung von Silversea in Großbritannien, Irland, dem Nahen Osten und Afrika verantworten – zusätzlich zu seiner bisherigen Tätigkeit in Europa. Angesichts der Bedeutung dieser Märkte wird Nuessel einen eigenen Managing Director für Großbritannien und Irland rekrutieren, der direkt an ihn berichten wird, um sicherzustellen, dass diese Regionen die notwendige Aufmerksamkeit erhalten.

Peter Shank tritt Pension an

Peter Shanks, der derzeitige Managing Director für Großbritannien, Irland, den Nahen Osten und Afrika, wird nach einer erfolgreichen 45-jährigen Karriere in der Reisebranche in den Ruhestand treten. Die Übergabe soll bis Ende des zweiten Quartals abgeschlossen sein. Bert Hernandez, Präsident von Silversea, gratulierte Nuessel zu seiner neuen Rolle und würdigte Shanks für seine wertvollen Beiträge zur Marke und zur Reisebranche. (Red)