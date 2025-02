Weltweite Top-Laufevents 2025

Ob große und kleinere Events - kurze Strecken oder Marathon-Distanzen: Laufveranstaltungen sind mehr als nur Sport, sie sind Abenteuer, Herausforderung und Gemeinschaftserlebnis. Für ambitionierte LäuferInnen geht es beispielsweise durch die Felsenstadt Petra in Jordanien, über die Hügel rund um Pfronten im Allgäu, auf langen Trails im Frankenwald oder in Albstadt, vorbei an Maltas historischen Kulissen, entlang der Strände von Aruba und Panama City Beach oder quer durch Sarasota County in Florida.

Hier acht ganz besondere Laufevents 2025:

Acht Laufevents weltweit

LOWA Trail Trophy in Pfronten – das neue Trailrunning-Event im Allgäu

7.200 Höhenmeter verteilt auf 103km an vier Tagen - die LOWA Trail Trophy (LTT) ist eine sportliche Herausforderung auf höchstem Niveau. Start- und Zielpunkt dieser neuen Trailrunning-Veranstaltung ist Pfronten im Allgäu. Mit ihrem Termin vom 21. bis 25. Mai ist die LOWA Trail Trophy der ideale Auftakt für all jene, die in die alpine Trailrunning-Saison starten und sich auf die ab Juni stattfindenden Wettkämpfe oder den legendären Transalpine Run im September vorbereiten wollen. Die ausgewählten Streckenabschnitte sind anspruchsvoll, aber auch für ambitionierte Einsteiger geeignet. Großer Pluspunkt der neuen LTT sind die grandiosen Panoramen rund um Pfronten. Neben dem sportlichen Wettbewerb liegt den Veranstaltern vor allem das Gemeinschaftserlebnis am Herzen: Bei Siegerehrungen, Runner’s Dinners und Bilder- sowie Videoshows haben die LäuferInnen die Möglichkeit sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und die Atmosphäre zu genießen. Anmeldung zur LOWA Trail Trophy in Pfronten unter www.trail-trophy.com.

Geländelauf mit Aussicht – Up the Hill in Albstadt

Die Traufgänge rund um die Outdoor-Destination Albstadt locken Wanderer aus nah und fern an – auch Mountainbiker schätzen die Pfade, die teilweise als Weltcup-Strecken geadelt sind. Seit einigen Jahren hat sich eine neue Sportart in der Premiumwanderregion etabliert: Trailrunning. Mit dem Wettbewerb „Up the Hill“ lädt der Verein albside seit 2023 dazu ein, auf ausgewählten Routen die Natur Albstadts aktiv kennenzulernen und Sportsgeist zu beweisen. In unterschiedlichen Distanzen geht es am 3. Mai 2025 über Stock und Stein: Neben einem Kids-Lauf starten Trailrunner zu einem Lauf über 4,7km, zu einer Runde über 10,8km oder zur Langdistanz über 25,8km. An den Strecken lotsen Geländeläufer über Wiesentrails, die unter anderem zum 964m hohen Heersberg, zur Schalksburg-Ruine oder zum sogenannten Felsenmeer führen. Teilnehmen kann jeder, der Ambition und Lust hat - und eine Pflichtausrüstung vorweisen kann: Mitzuführen sind ein Mobilfunkgerät, eine Krankenversicherungskarte, ein Erste-Hilfe-Set sowie passende Laufkleidung. Eine Registrierung ist unter www.upthehill.run bis wenige Stunden vor dem Start möglich.

Natur pur auf 53 Kilometern – Crazy Runners Frankenwald Trail

Der Crazy Runners Frankenwald Trail ist ein Highlight für Trailrunning-Fans. Es ist der einzige Ultra-Trail im Frankenwald und bietet mit 53km und 2.000 Höhenmetern eine anspruchsvolle Strecke. Nicht nur die Lage und Länge machen den Lauf auch für erfahrene SportlerInnen sehr herausfordernd: Der TSV Dürrenwaid und das Crazy Runners Team Frankenwald achten darauf, die Strecke so naturnah wie möglich zu gestalten. Was einerseits wunderschön ist, ist andererseits mindestens genauso abenteuerlich, denn asphaltierte Wege sucht man hier vergeblich. Stattdessen geht es über schmale Waldwege, Wiesenpfade und Schieferhalden. Die Strecke ist lang und damit vor allem für sehr erfahrene LäuferInnen geeignet. Jene, die nicht die komplette Strecke schaffen, können an kürzeren Läufen teilnehmen. So gibt es beispielsweise den Long Trail mit 30km, den Short Trail mit 15km, den Greenhorn Trail mit 8km, der sich besonders für Einsteiger eignet, und ein Kids Race.

Der Wadi Rum und der Petra Desert Marathon in Jordanien

Jordanien haben wohl die wenigsten LäuferInnen auf dem Schirm, wenn es um die Teilnahme an einem Marathon geht. Doch im Haschemitischen Königreich finden gleich zwei ganz besondere Langstreckenläufe statt. Am 16. Mai 2025 joggen die Teilnehmenden beim Wadi Rum Full Moon Desert Marathon durch die rote Wüste, die schon Lawrence von Arabien durchquerte. Unter dem fahlen Licht des Vollmonds geht es von Sonnenuntergang bis in die Nacht hinein vorbei an majestätischen Felsen und über Dünen. Sportlich ist der Desert Run eine echte Herausforderung, denn fürs Joggen auf Sand benötigt man rund 60% mehr Kraft als auf einer Straße. Ein echtes Weltwunder durchläuft man beim Petra Desert Run am 5. September 2025. Start dieses einzigartigen Laufenevents ist am Eingang des Siq, der bis zu 100m hohen Felsschlucht, die direkt zum berühmten Schatzhaus führt. Die Route schlängelt sich vorbei an Denkmälern, Gräbern, Höhlen und Klöstern, die vor über 3.000 Jahren von den Nabatäern in die Felsen gehauen wurden. Es gibt also viel zu sehen, bevor es durch die staubige, mondähnliche Felswüste zurück zum Ausgangspunkt geht.

Laufend Maltas Kultur entdecken – La Valette Marathon

Auf den Spuren der Malteserritter geht es vorbei an historischen Bastionen, Barockbauten, Gemüsefeldern und Luxusyachten – der La Valette Marathon ist nicht nur ein sportliches Event, sondern auch eine Gelegenheit, die 7.000-jährige Kultur Maltas und den Lifestyle der mondänen Mittelmeerinsel auf sich wirken zu lassen. Läufer können sich in der kompletten Distanz von 42km als auch in einem Halbmarathon über 21km messen. Die Strecke beginnt in Xemxija und endet in Vittoriosa, Birgu – einer der Valletta vorgelagerten Three Cities. Die 21km werden auch als Walkathon ausgetragen, die die entschleunigten Teilnehmer aller Fitnesslevel mit vielseitigen Aussichten auf die Zeugnisse alter Zivilisationen und berauschende Küstenabschnitte belohnt. Die nicht wettbewerbsorientierte Wanderung bietet eine malerische Route, die an der lebhaften Strandpromenade von Sliema beginnt und auf einem malerischen Weg zum prächtigen Fort St. Angelo in Birgu führt. Namensgeber des alljährlichen Laufevents (2025 am 23. März) ist der legendäre Verteidiger und Großmeister Jean De Valette, nach dem auch die Hauptstadt Valletta benannt ist. Informationen und Anmeldung: https://lavalettemarathon.com.

Laufen mit Strandfeeling – der Karibik-Marathon auf Aruba

Den Sonnenaufgang über dem Karibischen Meer erleben, eine Panorama-Laufstrecke entlang der schönsten Ecken Arubas absolvieren und nach dem Rennen am Strand feiern – all das bietet der 7. KLM-Marathon am 7. und 8. Juni 2025 auf Aruba. Die Laufstrecke führt vom Palm Beach vorbei am berühmten California Lighthouse bis zum Eagle Beach und ist offiziell von AIMS/World Athletics anerkannt sowie als Boston-Qualifikationslauf zertifiziert. Teilnehmer können zwischen vier Distanzen wählen: Marathon, Halbmarathon, zehn Kilometer und fünf Kilometer. Dank des ganzjährig warmen, tropischen Klimas und einer frischen Meeresbrise herrschen auf Aruba angenehme Laufbedingungen. Zahlreiche Zuschauer sorgen entlang der Strecke für Unterstützung, bevor der Lauf mit der großen gemeinsamen Feier am Strand ausklingt. Informationen zur Strecke und Anmeldung: https://arubainternationalmarathon.com/en

Laufwettbewerb an der Küste – Panama City Beach Marathon

Am 6. Dezember 2025 erwartet Läufer aus aller Welt der Panama City Beach Marathon – ein Event, das sowohl ambitionierte Athleten als auch Hobbyläufer anzieht. Der Marathon führt die Teilnehmenden entlang der atemberaubenden Küstenlandschaften des Florida Panhandle, vorbei an den legendären weißen Sandstränden und dem glasklaren, türkisfarbenen Wasser des Golfs von Mexiko. Die Strecke bietet nicht nur wunderschöne Ausblicke, sondern auch ein unvergleichliches Lauf-Erlebnis, das von der frischen Meeresbrise und der entspannten Atmosphäre der Region begleitet wird. Neben dem klassischen Marathon stehen auch der Halbmarathon und ein 5K-Lauf zur Auswahl – so kann jeder Läufer die für ihn passende Distanz wählen. Der Startschuss fällt an der Front Beach Road, direkt am Meer, und bietet den Teilnehmenden ein einzigartiges Panorama. Der Panama City Beach Marathon ist mehr als nur ein Wettkampf – er ist eine Feier des Sports und der Schönheit der Region. Alle Infos zur Anmeldung und zu weiteren Event-Details gibt es auf www.pcbmarathon.com.

Laufabenteuer in Sarasota County – von Strandrennen bis Festtagsläufe

Sarasota County in Florida begeistert nicht nur mit seinen traumhaften Stränden und unberührter Natur, sondern auch mit einzigartigen Laufveranstaltungen, die Sport und Erlebnis perfekt verbinden. Ein Highlight ist der SUP & Run 5K im Mai. Die Teilnehmenden starten mit einem Stand-Up-Paddling-Abschnitt, bevor sie die Laufstrecke entlang der malerischen Küste von Siesta Key in Angriff nehmen. Ein Traditionsrennen ist auch der Turkey Trot 5K im November, der am Thanksgiving-Morgen mehr als 4.000 LäuferInnen anzieht. Viele der TeilnehmerInnen verkleiden sich für den Lauf mit Truthahn-Hüten, Tutus oder festlichen Kostümen rund um Thanksgiving. Zur Weihnachtszeit sorgt der Sarasota Christmas Glow Run 5K für festliche Stimmung im Dezember. Schon die Strecke ist ein echter Hingucker und motiviert die Sportler mit Tausenden funkelnden Lichtern. Gelaufen wird zur Weihnachtsmusik. Fun-Fact: Jeder Teilnehmer erhält leuchtende Gadgets, um sich perfekt in die weihnachtliche Atmosphäre einzufügen. Ob beim Paddeln und Laufen am Strand, unter strahlenden Lichterketten oder inmitten einer gut gelaunten Thanksgiving-Menge – Sarasota County bietet unvergessliche Running-Events für jeden Geschmack und begeistert nicht nur die Läufer, sondern ist auch für Zuschauer ein echter Hingucker. (red)