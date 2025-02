Unter dem Motto „All Senses“ präsentiert das albanische Ministerium für Tourismus und Umwelt das Reiseziel vom 4. bis 6. März 2025 auf der ITB Berlin. Das südosteuropäische Land auf dem Balkan freut sich darauf sich dem Fachpublikum mit all seinen Facetten vorzustellen - von einzigartigen Landschaften bis hin zu kulturellen Highlights. Ein abwechslungsreiches Programm mit Veranstaltungen und interaktiven Erlebnissen bietet spannende Einblicke in die Destination.

Offizielle Eröffnung am 3. März

Die albanische Delegation auf der ITB Berlin wird angeführt von S.E. Edi Rama, Premierminister von Albanien, und S.E. Mirela Kumbaro Furxhi, Ministerin für Tourismus und Umwelt von Albanien. Den Auftakt bilden die offizielle Eröffnungspressekonferenz am 3. März um 10:00 Uhr im Marshall-Haus sowie die große Eröffnungsveranstaltung um 18:00 Uhr im CityCube Berlin, die unter dem Motto „All Senses“ eine Präsentation der kulturellen Vielfalt Albaniens bietet.

Zu den Höhepunkten der Eröffnungsveranstaltung zählen eine filmische Reise durch Albanien, Live-Auftritte der Shkodra Elektronike - Albaniens Vertreter beim Eurovision Song Contest 2024 –, von der UNESCO anerkannte traditionelle Musik und Aufführungen traditioneller albanischer Tänze durch das albanische Nationalensemble. Auch spektakuläre Tänze wie „Kcimi i Tropojës“ - der Tanz der Tropoja, der Schwerttanz, der Tanz des Osman Taka und eine Aufführung des Nationalen Opertheater werden den Gästen dageboten. Im Anschluss an den Festakt findet um 19:30 Uhr im CityCube Berlin ein kulinarischer Empfang mit albanischen Köstlichkeiten statt.

Messeauftritt mit spannenden Aktivitäten

Während der gesamten ITB Berlin wird Albanien mit einem beeindruckenden 700m2 großen Stand in Halle 3.1 (Stand 105) und Halle 4.1 (Stand 200) vertreten sein und dem Fachpublikum interaktive Erlebnisse, Networking-Möglichkeiten und Einblicke in die Branche bieten. An allen drei Tagen bietet Albanien eine virtuelle Erkundung und eine multimediale Reise durch seine atemberaubenden Reiseziele, seine Kultur und seine Landschaften.

Weitere Informationen zu Albanien auf der ITB unter: www.itb.com (red)