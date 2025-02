schauinsland-reisen verkündet Rekord bei Türkei-Buchungen

Zum 35. Geburtstag von SunExpress, der morgen mit einem Fachkongress im Gloria Golf Resort in Belek gefeiert wird, bringen CEO Gerald Kassner und Türkei-Produktchef Björn Conrad neben Glückwünschen auch eine Rekordmeldung mit: Der Reiseveranstalter habe aktuell so viele Türkeigäste wie noch nie in seiner Unternehmensgeschichte. Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert Gerald Kassner in der Türkei insgesamt ein sattes Gästeplus von voraussichtlich rund 50% im Vergleich zum Vorjahr.

Wichtigster Flugpartner für Türkeireisen

Ein Grund für die sehr gute Entwicklung sei neben dem stark ausgebauten Hotelportfolio das attraktive und umfangreiche Flugangebot in die Türkei, an dem SunExpress entscheidenden Anteil habe. So fliege bei schauinsland-reisen etwa jeder zweite Türkeigast mit SunExpress in den Urlaub. „Die Airline ist mit Abstand unser wichtigster Flugpartner für Türkeireisen“, betont CEO Gerald Kassner.

Aktuell bietet schauinsland-reisen allein mit SunExpress Türkeiflüge von mehr als 20 Flughäfen in Deutschland sowie von weiteren Flughäfen in Österreich, der Schweiz, Tschechien, Belgien und den Niederlanden an. Hotelseitig wurden in der Türkei zuletzt vor allem die Exklusiv-Kontingente stark ausgebaut. Insgesamt bietet schauinsland-reisen in diesem Jahr 30 Hotels exklusiv für seine Gäste an.

„Die Türkei ist eines unserer meistgebuchten Ziele, aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen“, bestätigt Türkei-Produktchef Björn Conrad. „Wir arbeiten stetig an neuen Konzepten, um für jeden Urlaubstyp ein individuell passendes Reisepaket zu schnüren. Wir müssen alle gemeinsam dafür sorgen, dass der Stammgast von heute auch der von morgen ist und dabei spielt für uns auch die Wahl der Airlines eine entscheidende Rolle. Vor allem mit SunExpress haben wir einen hervorragenden Flugpartner an unserer Seite, mit dem unsere Gäste komfortabel und zuverlässig in ihren wohlverdienten Urlaub starten.“ (red)