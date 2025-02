Korean Air nimmt Flüge zwischen Seoul und Kobe auf

Korean Air baut ihr Streckennetz weiter aus, um der wachsenden Nachfrage nach Japanreisen gerecht zu werden. Dazu zählt auch die neue Verbindung nach Kobe, die ab Mitte April zweimal täglich bedient wird. Die Flugzeit beträgt etwa zwei Stunden. Wie die Airline informiert, wird der Morgenflug um 8.25 Uhr in Seoul Incheon starten und um 10.00 Uhr in Kobe ankommen. Der Rückflug startet um 11.00 Uhr in Kobe und landet um 13.00 Uhr in Seoul Incheon. Der Nachmittagsflug verlässt Seoul Incheon um 15.50 Uhr und erreicht Kobe um 17.30 Uhr, der Rückflug startet dann um 18.30 Uhr in Kobe und ist um 20.40 Uhr zurück in Seoul Incheon.

Kobes Highlights & Attraktionen

Kobe, neben Osaka und Kyoto eine der wichtigsten Städte der japanischen Region Kansai, ist seit der Öffnung des Hafens für den internationalen Handel im Jahr 1868 ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt.

Heute ist die Stadt für ihre Mischung aus östlichen und westlichen Einflüssen bekannt, mit Attraktionen wie dem historischen Kitano-Ijinkan-Viertel, der Chinatown Nankin-machi und dem lebhaften Hafenviertel Harborland. Die Stadt ist auch berühmt für ihre Hafenansichten, den Arima Onsen - eine der drei besten heißen Quellen Japans - und das weltberühmte Kobe-Rindfleisch.

Die zentrale Lage von Kobe bietet einen bequemen Zugang zu nahe gelegenen Zielen. Osaka, Kyoto und Nara liegen im Osten, Himeji und Okayama im Westen, alle innerhalb einer Autostunde erreichbar. Insbesondere Osaka ist mit dem Hochgeschwindigkeitszug in weniger als 20 Minuten zu erreichen. (red)